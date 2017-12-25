【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

小量震盪，個股表現

今天 MOSFET 較強！明天換誰？

【盤勢分析】

美股節前狹幅震盪，台股在沒成交量下，就是個股表現！大部分個股震盪幅度都不太大，且相對有守，比較特殊的地方是在大立光破近期低點，而玉晶光接近跌停！明天怎麼看？要留意甚麼？相關解說可搜尋 YOUTUBE 及 FB【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日指數下跌 14.78 點，但日 KD 持續黃金交叉，本週上半週震盪機會較大；前波行情回檔 560 點，本波反彈低至高 255 點！加權週線：週 KD 死亡交叉開口收斂 (週五確認)，幅度並不大，而 OTC 部分較佳，本週留意中小型個股！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向上，但因成交量低迷，且大立光破低，故指數小壓回！而個股方面：明年漲價題材旺季股仍可趁壓回時波段操作 (如：矽晶圓、MOSFET、磊晶圓、車用、生技)，短線可以鎖碼股 (鎖碼影音為主)！

【後續作法】

美股節前震盪！台股持續量縮！而多頭的精神指標三劍客：大立光 (-200 元收 4000，破低，須密切留意未來手機族群走勢)，台積電 (+1 收 228.5，半年線持續向上)，鴻海（-0.8 收 92.1，還原權息後準備回測大跳空缺口，反彈的幅度取決於融資退場的速度，若融資不退，不排除再次回測，甚至破低)3 檔個股只有台積電有守，這行情還要再震，清洗籌碼！產品透明度特高的【矽晶圓】：6488 環球晶 (-1 收 396 元)，5483 中美晶 (+0.5 收 75.8)，6182 合晶 (-0.8 收 41)、3532 台勝科 (-3.7 收 90.5)，這類族群長線仍看好，產品報價持續上揚，但個股需依技術分析，高出低進！【MOSFET 概念股】：6435 大中 (+7.5 收 107.5)、3317 尼克森 (低 39.15 收 39.6)、8261 富鼎 (+1 收 31)、6525 捷敏 (+3.7 收 82.5 元)、6138 茂達 (+1.05)，未來走勢可留意中國長電科股價，及法人進出！【磊晶圓】：3707 漢磊，3016 嘉晶，此族群可留意法人籌碼！【車用】2421 建準 (+0.8)、6238 勝麗 (+9)、3665 貿聯 (+3.5)、2360 致茂、4721 美琪瑪、1536 和大 (+3)、1522 堤維西、4739 康普、5243 乙盛、8349 恆燿、2231 為升，6509 聚和、3552 同致，可留意法人進出，及相對基期位置，【生技】1565 精華 (挑戰股后，跌 9 元，盤中高 999)、6554 中美冠科 (合併題材，連 4 根漲停)、6452 康友、8436 大江、4107 邦特、1323 永裕 (包材 + 0.7)、8341 日友、8406 金可 (-6)、1707 葡萄王、4139 馬光、4735 豪展、4137 麗豐、3205 佰?、4148 全宇 (+1.5)、8279 生展、4162 智擎、4147 中裕、4174 浩鼎，此族群量能較少，防守點要設好！