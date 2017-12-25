【華冠投顧】12/25（一）窒息量出現了，該如何操作？

◆盤勢分析

外資放耶誕節假期中，大盤今日出現近期最低量能，僅 813 億守月線之上。鏡頭概念股領頭羊續弱，3008 大立光、3406 玉晶光持續破底，電子權值股 2317 鴻海、2454 聯發科，金融大軍 2882 國泰金、2881 富邦金都偏弱，僅 2330 台積電及 1301 台塑、1303 南亞、2412 中華電等防禦型股票撐盤。上周強勢的被動元件和 PCB 出現高檔開高走低的現象，壓縮盤操作切記勿瘋狂追價及亂槍打鳥，請找尋多頭架構拉回量縮的標的，再分批逢低布局即可。

今日強勢族群：

MOSFET：6525 捷敏 - KY、6435 大中、3317 尼克森。其他：3550 聯穎、2109 華豐、3645 達邁、3264 欣銓、1785 光洋科、8933 愛地雅、6235 華孚、3013 晟銘電。

今日強弱不一族群：

被動元件：6175 立敦、2478 大毅持續強勢，3026 禾伸堂、6173 信昌電、2472 立隆電開高走低。

PCB：8039 台虹、4939 亞電、6127 九豪、6191 精成科較強，2367 燿華、5469 瀚宇博、1815 富喬開高走低。

弱勢 6202 盛群、2313 華通、3260 威剛、3008 大立光、3406 玉晶光等…………

老師會告訴大家，遇到窒息量的壓縮盤出現時該如何操作，才能「獲利極大化，損失極小化」，祝大家操作順利，聖誕節快樂！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。

