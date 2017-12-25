〈獨董逃亡潮〉責任與報酬應相符 難處還有法律架構不完整

今年來樂陞案、永豐案及中信金代墊辜仲諒鉅額保釋金等情事接連發生，引發外界關注獨董角色與責任。會計師事務所認為，除了獨董責任與報酬應相符，法律架構也不夠完整，如何取得平衡有難處。

資誠永續發展公司董事長朱竹元表示，獨董職責如同守門人，責任與報酬兩者應相符，才能讓制度發揮最大功效；而資誠會計師事務所所長周建宏則認為，獨董難處在法律架構不完整，如何在責任與行使責任取得平衡。

朱竹元表示，雖然有企業獨董待遇不錯，但普遍看來，獨董薪酬並無外界認知的高，況且獨董要善盡負責角色，所投入的時間與風險相較起來仍相當高。建議公司賦予獨立董事責任不可過輕，報酬和責任理應相符，必須試著找到兩方的平衡點。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏則指出，獨董難處在「法律架構不完整的情況下，如何能在責任與行使權利間取得平衡。」以會計師來說，有審計公報及相關法令作為專業規範架構；而獨董在缺乏類似明確規範下，應如何拿捏避免過與不及，值得台灣未來研究與形成共識。

周建宏說，台灣企業多遵循《證券交易法》第十四條「上市櫃公司應依章程規定設置二人以上之獨立董事」的規定設立獨立董事席位，然而，台灣企業往往只達到最低人數門檻，較強調專業性和獨立性，因此獨董多半是財務相關人士或是身兼教職，無法有效地以產業專業經驗給予建議或回饋，這不僅凸顯了獨董專業多元性的不足，也點出了獨董人數比例偏低的現況。

根據公開資訊觀測站資料統計，近年來獨立董事離職人數不斷增加，從 2014 年上市櫃獨董共辭職 55 人，2015 年增加到 71 人，2016 年獨董辭職提高到 93 人，今年統計至 6 月底辭職共 53 人，3 年半合計已有 272 名獨董辭職。

針對外界關注獨董酬勞，根據證交所和櫃買中心統計，9 成以上獨董每年酬勞在 200 萬元之下；200 至 1000 萬元的 255 人，占 6.9%；1000 萬元以上的 12 人，僅占 0.3%。