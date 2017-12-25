同泰為建新廠準備 明年泰州廠先期投資1.6億元

軟板及 IC 載板廠同泰電子 (3321-TW) 獲韓廠訂單，同泰今 (25) 日通過，以 1.6 億元資本支出在江蘇泰州作為生產線先期準備，同時，加計對原有各廠的資本支出 1.24 億元，同泰明年資本支出將達 2.84 億元，與今年 3 億元相當。

同泰將在 2018 年及 2019 年投資 12 億元在江蘇泰州興建新廠，此新廠新產能將在 2019 年第 2 季開出，初期產能為 2 萬平方公尺，每月將增加 1.5-2 億元營收，而明年投資 1.6 億元在泰州廠，先期投資包括取得土地的 8000 萬元及建廠的 8000 萬元。

同泰今年第 3 季受載板廠稼動率偏低影響下，營運仍處虧損情形，但營收達 7.56 億元，毛利率攀升至 9.91%，已創 7 季以來毛利率新高；在產品售價已調高到合理水準及執行篩選客戶後，預估明年毛利率將可達 10% 以上，有助同泰轉虧為盈。

同泰今年資本支出 3 億元，明年資本支出估達 2.84 億元，2019 年資本支出則達 10 億元，在明、後年合計 14 億元資本支出中，有 12 億元將用在江蘇泰州，以取得 200 畝基地興建新廠，主要是該公司取得韓廠訂單，將供應其新世代 OLED 面板用高階軟板產品。2019 年第 2 季，同泰泰州廠將先開出第一階段先期 2 萬平方公尺軟板產能，隨後再開 2 萬平方公尺產能。

同泰今年第 3 季營收 7.56 億元，毛利率攀升到 9.91%，創 7 季以來新高，第 3 季軟板業務已轉盈，但 IC 載板廠由於快閃記憶體大缺貨，導致產能產能利用率低於 30%，影響第 3 季獲利，稅後虧損 4981 萬元，單季每股虧損 0.57 元，虧損明顯較去年同期 8518 萬元縮減。

同泰今年前 3 季營收 19.82 億元，毛利率 6.32%，稅後虧損 2.05 億元，每股虧損 2.34 元，虧損已較去年同期縮小，毛利率也較去年同期增加 0.11 個百分點。