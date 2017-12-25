聖誕周市場流動性較差 在岸人民幣漲破6.55

12月25日，在岸人民幣兌美元16:30收盤價報6.5404，創9月13日以來新高，較上一交易日漲283個基點，創近一個月最大漲幅。日內連破6.57、6.56、6.55，一度升破6.54至6.5395。離岸人民幣兌美元漲幅也擴大逾200個基點，刷新逾三個月新高至6.5434，逼近6.54關口。當日，人民幣兌美元中間價調升138個基點，報6.5683，創9月20日以來新高。

稅改法案幾經波折，上周終於獲得參眾兩院通過，並且可能將於2018年1月3日落地，但由於市場擔憂稅改對美國經濟提振的效果不大，同時又有可能帶來政府財政赤字壓力，稅改通過並沒有帶來想象中的利好，美元指數依舊沒有得到有效提振。

東北證券固定收益部分析師李勇認為，稅改“預案”行情告一段落，稅改“實效”行情則剛剛啟動。依舊要關註從預案、法案、落實、實效這整體流程中的超預期，或不及預期產生的邊際信息量所引發的市場波動，市場目前或系統性高估了稅改利好的程度，未來回調值得關註。

上周以來，美元指數利多出盡、貶值回調，因市場情緒反轉導致部分美元多頭離場，或提振了結匯意願，進而推升了人民幣走勢。人民幣相對美元升值，突破了3個月以來的波動區間。招商銀行金融市場部外匯分析師李劉陽表示，聖誕周來臨，市場流動性差，成交量在地位徘徊，稍稍結匯可能就會對外匯市場造成較大影響。

外匯專家韓會師認為，人民幣近期快速擊穿6.60的主要動力可能來自市場對美元失望情緒的積累，境內銀行客盤結售匯的小幅度順差和前期押註人民幣將因特朗普稅改和美聯儲加息而貶值的投機者平倉助推了這種情緒在短期內的發酵。

6月底開始的人民幣升值主要源於兩個重要政策的出台。首先，5月底央行在中間價定價模型中加入了逆周期調節因子，排除了羊群效應；其次，9月11日，央行將外匯風險準備金降為0。而本次人民幣匯率穩中有升與前段時間不同，近期人民幣匯率升破6.60能否持續是市場關註的焦點之一。

興業證券研究報告稱，當前人民幣匯率或許並未真正突破盤整，本次人民幣升破震蕩區間顯示了稅改未“如期”推動美元兌人民幣上行後，市場情緒的反轉和結匯頭寸的“踩踏”。短期內需警惕人民幣相對美元進一步升值的風險。一方面美元指數面臨利多出盡後的貶值壓力；另一方面，過去兩年境外人民幣流動性收緊造成年初人民幣升值，這可能使近期人民幣空頭更為謹慎，此外結匯盤的影響可能延續到春節前。人民幣匯率可能繼續維持區間震蕩，震蕩中樞有所移動，需要等待更明確的指引後（例如中間價定價機制變革）真正完成突破。

證券時報記者 劉禹成

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