【香港地產】中原：二手私人住宅買賣合約全年金額暫錄2,902億 創五年新高

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至12月19日，2017年二手私人住宅買賣登記暫錄38,574宗及2,902.2億元。金額已創2012年3,127.4億元後的五年新高，宗數亦已創2014年42,789宗後三年新高。預測全年約達39,760宗及2,990億元，將較2016年的34,657宗及2,372.1億元上升14.7%及26.1%。

按月方面， 截至12月19日，2017年12月份二手私人住宅買賣合約登記暫時錄得2,614宗，總值212.1億元。預測整月登記約3,800宗及300.0億元，較11月的4,001宗及312.3億元，分別下跌5.0%及3.9%。12月份的數字輕微回落，主要是適逢聖誕長期假，工作日數減少。但登記數字仍然連續4個月高企3,000宗及200億元以上，反映市況保持活躍。

大型屋苑方面，截至12月19日，12月份嘉湖山莊、太古城、沙田第一城及美孚新村，分別暫錄37宗、30宗、24宗及16宗買賣登記。

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