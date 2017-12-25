【香港地產】香港置業：本年至今非住宅物業錄逾1.8萬宗 金額破「千億」

香港置業行政總裁李志成表示，樓市氣氛暢旺，連帶非住宅物業表現亦相當有「水準」。據土地註冊處最新資料顯示，本年至今(截至12月21日)非住宅物業註冊量共錄18,766宗，涉及註冊金額約1,654.15億元，分別較去年全年的14,384宗及約968.57億元增加約30.5%及約70.8%，並同創5年新高。

本年至今商廈註冊量按年急增近倍 領漲大市

按類別劃分，工廈、商廈、舖位、純車位及其它類別註冊量全面報升，當中以商廈交投表現最為亮麗，按年註冊量增幅最顯著，本年至今錄得2,000宗註冊，較去年全年的1,042宗大增約91.9%；涉及同期註冊金額約362.56億元，較去年全年約272.27億元增加約33.2%。

增幅居次為工廈市場，本年至今錄得4,941宗註冊，較去年全年的2,936宗增加約68.3%；涉及同期註冊金額約336.32億元，較去年全年約239.06億元增加約40.7%。而舖位本年至今錄得1,875宗註冊，較去年全年的1,309宗增加約43.2%，增幅緊隨其後；因當中涉及價值逾210億元的領展一籃子商場註冊成交，故推升同期註冊金額至約620.86億元，較去年全年約216.44億元急增約1.87倍，增幅較註冊量顯著。

至於純車位及其它類別，本年至今錄得9,950宗註冊，較去年全年的9,097宗增加約9.4%；涉及同期註冊金額約334.41億元，較去年全年約240.80億元增加約38.9%。

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