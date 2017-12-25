【日盛投顧】指數量縮月線之上整理

◆盤勢分析

1. 周一國際股市近半因聖誕節休市，台股早盤以小高盤開出，在缺乏電子權值類領軍，成交量持續萎縮，全天僅 40 點左右的窄幅波動，收盤守穩月線之上。終場指數下跌 14.78 點，跌幅 0.14%，收在 10,522.49 點，成交金額為 813.66 億元。OTC 指數上漲 0.02%，連續第三天站穩月線。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近期台股持續在 10450~10650 間窄幅震盪，呈現量縮橫盤格局未變。

(2) 量能：台股量縮價穩，靜待法人買盤回歸。

(3) 技術指標：9 日 KD 值低檔回升，MACD 柱狀體向上，技術面維持偏強態勢。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 0.07 億元；外資 + 6.62 億元、投信 + 0.4 億元、自營 - 7.08 億元。

3. 選股方向可留意拉回整理多日被動元件、IC 設計、生技、二線塑化、金融等個股。

蘋概股表現疲弱，被動元件、玻纖布、PCB 上游、水泥個股表現

1. 電子類股

(1) 蘋概股：

市場傳 iPhone X 銷售不如期，Apple 下修明年首季銷量預估，牽動 3008 大立光再度面臨 4000 元保衛戰，相關 3406 玉晶光、3019 亞光等光學股股價疲弱。

(2) 被動元件：

鋁質電容延續上周五強勢走勢，6175 立敦、2478 大毅漲停板，而 2375 智寶、5317 凱美、8042 金山電表現相對強勁。

(3)PCB 上游：

PI 3645 達邁、4939 亞電漲停；玻纖布 1815 富喬、5475 德宏、5340 建榮、1802 台玻表現強勢；銅箔基板 3144 新揚科、8039 台虹走揚。

(4) 封裝測試：

3264 欣銓因合併效益顯現，11 月營收維持高檔水，股價強勢漲停。6257 矽格連續三個月創高，股價強勢表現。

2. 非電子類股

(1) 二線塑化：

油價維持在高檔，PVC、SM 報價持續上揚，1305 華夏、1312 國喬周一股價緩步走漲。

(2) 水泥：

水泥報價走揚，加上台泥國際順利私有化，從 12 月起獲利全數貢獻母公司，周一股價緩步推升，帶動 1103 嘉泥同步走高。

(3) 機電：

為擴展氫能事業版圖，1513 中興電宣布分拆新能源部門，並計畫日後赴海外上市，近期股價轉強。