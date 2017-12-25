【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

半年線與五日線間震盪，量能再度萎縮！

台股今日狹幅震盪，10500 整數心理關卡幸而守住，指數在半年線下與五日線上震盪，尾盤下修呈現小跌的格局，然而目前仍處於月線、季線死亡交叉的格局，且目前上檔面臨重重的壓力（季線、半年線）；10500 整數關卡幸而守住，而從量能的角度來看，今天量能依然萎縮，持續低彌，一來，外資逢耶? 節休假，二來代表投資人觀望的氣氛亦較濃烈，今日的震幅只有 42 點之多。收了一根小黑 K，行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

◆今日盤面焦點:

台股今天類股漲跌互見，跌幅最重是光電類股，達 2.3%，觀光類股跌幅也超過 1%，其他電子、電器電纜、航運、汽車、生醫、金融、紡纖、橡膠、造紙、食品、電子通路、化學生醫、電子零組件、鋼鐵、資訊服務、化學、油電然氣等也均收黑。

至於上漲類股則有水泥、玻陶、塑膠、建材營造、其他類、電腦設備、半導體、通信網路、電機機械、貿易百貨等。

台股今日由內資主導，資金持續湧入被動元件族群，跟上周五類似，之前已漲多的龍頭股，包括禾伸堂、國巨及華新科漲勢稍歇，改由中小型電容廠強攻，大毅及立敦聯袂亮燈漲停，今展科、美磊、光頡、九豪、鈞寶、萬潤、千如、智寶、凱美等漲幅也均超過 2%。

印刷電路板也由上游的亞電、達邁漲停，帶動台虹、先豐、新揚科、競國、精成科、景碩、同欣電、燿華、鉅橡、南電等漲逾 1%。

電子三雄以大立光漲幅最高，終場也重新站回 4200 元大關；台積電則是在尾盤拉高，收復 5 日線及 10 日線；鴻海也在尾盤站上 5 日線。

相較之下，電子權值股偏弱許多，其中以大立光最弱勢，股價開低震盪走跌，盤中跌勢逐漸擴大，終場下跌 200 元，來到 4000 元，恐回測今年低點 3780 元。