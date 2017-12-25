【豐銀投顧】盤勢仍在休息，台虹果真漲停！

上週四我們就提醒大家要注意 8039 台虹，FCCL 龍頭廠台虹預告擴產計畫以及明年首季將反映 PI 等材料價格上漲調高報價，加上新開拓新應用帶來成長動能，整體明年營運展望樂觀。今天台虹果然攻上漲停，令人振奮！筆者已經明白的告訴大家: 此處不須要多解釋，因為外資放假去，買盤必然不濟，後以在這邊要用量價關係來解盤根本行不通。但可以確定的是:「量能不足，空方的力道也不足，因此下跌絕對不會是選項之一」！有了這明確的認知之後就知道沒必要放空，如此一來操作就變的容易許多。那麼既然少量又不會跌，當然就可以試著小量的做多股本小一點的股票了。這也就是為何最近我們的操作焦點擺在中、小型甚至低價的股票，理由是外資不在，權值股不動，焦點本來就在中小型股票身上。外資不在，不殺權值股，大盤當然也就掉不下去，此時不做股票，難道等外資回來？況且個股是個股，大盤是大盤，二者之間並沒有絕對關係，何必白白浪費個股的行情？

近一個月來國際資金本來就是不斷的退潮、縮手。除了與川普的稅改有關與外，當然與連假有關。本週四摩台結算，屆時外資應該就會慢慢回來，而過完年後，應該就又會恢復正常水位了。明年的行情將怎麼看？很多人認為川普的稅改實施後，美股將會「利多出盡」，這種說法就如同九月時認定台股會跌是因為蘋果的利多將出盡一樣，結果 11 月台股還不是續創新高？因此未來一年的行情怎麼走根本完全不須要預測，就是且戰且走就行了。看了太多的分析與預測，最重要的還是要事情真正有發生才有意義吧？如果沒發生窮緊張不是白費心機？未來的行情很簡單，如果下週五，也就是明年初之前並沒有跌破近期低點 10322.7，則未來行情會更加的樂觀！甚至可以說在農曆新年之前還會有一波紅包行情，難道不該把握？

豐銀投顧 李世新 分析師