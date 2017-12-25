【永豐期貨】台指選擇權盤後－股王下探4000元 台股收黑震盪

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一下跌 8 點至 10525 點。價差方面，台指期轉為正價差 2.51 點，電子期逆價差縮至 - 0.03 點，金融期逆價差縮至 - 0.93 點。現貨部分，三大法人賣超 0.07 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 354 口至 7098 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 381 口至 45550 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 967 口至 12116 口。

週五臨近聖誕連假使美國股市交投清淡，三大指數小跌作收，亞週股市普遍呈現觀望狀態，加權指數跳高開出後指數一度衝破半年線，然而股王大立光開高走低破底死守 4000 元整數關卡，加權指數上方反壓沉重且買盤縮手，指數隨即紅翻黑受挫，終場加權指數下跌 14.78 點至 10522.49 點，成交量能 814.73 億，較前一日縮減 105.21 億。整體來看，近期日 K 呈現紅黑相間的整理格局，顯示投資人縮手觀望意味濃厚，不過加權指數雖未能收復半年線，但月線有守且外資現貨也呈現小幅買超，加上近期的低點有層層墊高的趨勢，行情呈現下檔有撐但上攻不易的震盪格局。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10600 點，賣權集中在 10500 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10800 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.57 升至 1.62，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 8.55% 升至 8.6%，賣權平均隱含波動率由 12.08% 降至 12.04%，買權升賣權降。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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