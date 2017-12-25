【華冠投顧】三貝德創收盤價新高

◆ 劉彥良 盤後分析

近 8 個交易日，k 棒剛好就是紅黑交錯，而且台股受制半年線的情況也沒有改變，所以在下周外資歸隊前盤面上就是個股表現、零星點火。

8489 三貝德今天改寫收盤價新高 299 元，沿五日線上攻非常穩健，技術面沒有疑慮、主力也未出脫，當然就持股續抱，以不變應萬變。

2505 國揚繼上周五噴出大漲 5.2% 後，今天盤中續漲 5.8%。今年前 11 月營收年增 300%，加上大南港案土地每股潛在利益超過 10 元，吸引買盤介入。

23253 宏碁在陳俊聖三年的帶領下組織再造有成，Q3 繳出漂亮的成績單，外資以行動持續按讚，股價在上周五攻上漲停後今天盤中差 1 檔就再度亮燈。

個股表現有強自然也有弱，比特幣自高點急速拉回，3515 華擎大跌破底，3443 創意、3661 世芯 - KY、6150 撼訊也同步下挫。光學股在 3008 大立光破底測 4000 元整數關卡下，3406 玉晶光跟進破底 270 元，其他像是 3504 揚明光、6209 今國光等也一併轉弱。

進入今年最後一周，內資當道，當沖和隔日沖盛行，操作上宜短不宜長，同時要行汰弱留強為明年首季績效作準備。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估