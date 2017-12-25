【MORNINGSTAR】2018年展望

作者：Peter Warnes

隨著 2017 年將近尾聲，標普 500 指數已達到我們之前預期的目標價位；而市場動能依舊樂觀，並可望於近期持續帶動全球股市上揚。儘管如此，晨星澳洲研究團隊預期 2018 年表現將會低於 2017 年的水平；惟觸發市場修正的因素是難以預測的，而投資人目前仍多忽略了可造成股市回檔的各式風險。

今年全球股市皆受到川普行情的帶動，而有相當亮眼的表現；然明年卻可能因此受到拖累。風險性資產在資金極為寬鬆的環境中，讓投資人過於自信進而推升資產價值水平，並導致許多市場的價值水平已過度膨脹。以美國股市為例，被動式商品受到投資人歡迎、企業積極買回庫藏股的舉措，都讓美國股市價值水平受到推升。

儘管全球經濟同步成長，然全球央行的貨幣政策卻未能同步。美國聯準會在緊縮貨幣政策；而歐洲央行與日本央行依舊為貨幣寬鬆的環境 (即便腳步放緩)；且今年中國信貸成長速度放緩的環境，將對其明年與之後的經濟成長產生影響。

晨星澳洲股票研究首席 Peter Warnes 則指出，可預期的是，明年全球的貨幣與財政政策，會出現顯著轉變。美國將啟動該國史上最大規模的貨幣緊縮進程，與其非戰時期以來最大規模且時機最不佳的財政刺激政策。在聯準會啟動該國利率正常化腳步，與美國可能於接下來 10 年間，編列基礎建設預算達 1 兆美元的前提下，美國稅改將額外增加美國 1.4 兆美元以上的赤字。惟理論上，在 GDP 成長速度加快的環境中，應採溫和的財政政策，而非積極擴張。故川普的財政擴張勢必將提高下任聯準會主席鮑威爾，與聯準會官員的決策難度。

美國政府債務水平達歷史高點是無法忽視的事實。該國債務佔 GDP 的比重達 2.9%，已為史上高點，分別高於 2000 年科技泡沫化、全球金融海嘯爆發前的高點。若以金額來看，目前美國高達 5,800 億美元的債務，遠高於 2017 年股票型 ETF 的吸金規模 (2,940 億美元，截至 2017/11/30；並預計今年全年可望吸金共達 3,000 億美元)。隨著美國主要股市指數於 2017 年頻創新高、投資人擔心錯過股市上揚的表現、投資人過度自信、低波動度與低成本等因素，都是被動式基金受到投資人青睞的原因。

然而，一旦市場回檔，即可能觸發一波贖回潮，並導致市場出現更劇烈的波動與修正。當貪婪轉變為恐懼，投資人將難以視 ETF 為長期投資工具，甚至坐以待斃的看著報酬蒸發消失。他們必將採取行動，並觸發市場劇烈波動，且又以程式交易為最。

另方面，歐州垃圾等級債券的殖利率低於美國公債殖利率、歐元區主權債殖利率為負的超低無風險利率環境，促使投資人競逐全球風險性資產。而全球掀起的比特幣風潮，且在眾多批評聲浪之中，目前已有約 2,100 萬個比特幣，更加劇了風險性資產之間的競爭。

中國－經濟增速放緩與不同的經濟驅動力

在中國過去 2 年經濟成長率出人意外出現近 7% 的增速環境中，其經濟結構性改變似乎可望於 2018 年有較顯著的變化，並可能引發中國經濟增速放緩的現象。我們預期，中國於 2018 年成長將僅接近 6%，並可能於 2019 年下降至 6% 之下。僅管如此，這還是不錯的成長表現。

中國轉型成為一個消費型經濟體的進程已超過一半。而中國過去 15 年來驚人經濟成長的驅動力－固定資產投資，將保持溫和成長。減少固定資產投資是必然的過程，不過，此乃肇因於中國政府在 2016 年年底、2017 年年初暫停刺激舉措所致；而此舉導致固定資產投資對 GDP 成長的貢獻度下降。受到資金炒作的地產產業，則是另一個經濟成長的動能之一。惟有鑒於習近平發表房子是用來住的，而非用來炒做的言論，我們預期地產產業對中國經濟成長的貢獻度亦將於 2018 年下降，並可能拖累中國整體經濟表現。

不過，家庭消費與出口將會降低固定資產投資與地產產業降溫的衝擊。隨著中國經濟逐漸轉向至更類似西方消費型經濟體，家庭消費與經濟成長的關聯性將增強。美國與歐元區經濟穩健復甦，將有利中國出口。

(本文由晨星澳洲撰寫，晨星台灣編譯)

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