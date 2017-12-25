【MORNINGSTAR】基金市場年報 (截至12月19日)

2017 年以來，川普行情的起落、美國利率動向與聯準會主席接任人選、朝鮮半島與中東地緣政治風險、歐洲主要國家接連選舉與其貨幣政策消息、英國脫歐進展、國際油價與科技類股走勢等因素，全球股市走勢波動；美股則另受到川普各式政策面的言論與其通俄門事件發展、天災的干擾，然由於聯準會接連符合預期升息，肯定美國經濟成長趨勢、企業財報保持樂觀、川普稅改可望正式通過，有利美國三大指數得以收紅。歐洲央行持續肯定歐元區保持復甦態勢，並循序漸進減少購債規模、歐元區政治風險降溫，有利歐股表現，惟第三季企業獲利幅度不佳的消息，壓抑歐股漲幅。亞洲市場則另由於亞洲主要經濟體之政治、經濟、政策面好消息的提振而表現相對突出。截至 2017 年 12 月 19 日止，整體台灣核備銷售的股票型基金美元報酬率為 26.42%，債券型基金美元報酬率為 9.48%。

◆美洲

聯準會在接連釋出升息訊號之後，終於先後在 3 月、6 月、12 月的利率決策會議中，分別宣佈升息一碼，將聯邦基準利率升至 1.25%－1.5% 之間，符合市場預期，並維持 2018 年可能升息 3 次的預測。此外，聯準會自 10 月份啟動縮表計劃，聯準會主席亦如市場預期將由鮑爾接任，葉倫則於其後正式遞交辭呈。

經濟表現方面，僅管第一季如常的表現相對疲弱，僅成長 1.2%，然二、三季經濟則顯著成長，分別為 3.1%、3.3%、失業率更是持續下降，並於 11 月份降至 4.1%、勞動部公佈的非農就業人數即使於期間受到颶風影響而一度不如預期，然今年以來仍顯示美國就業市場穩健擴張。而聯準會關心的核心 PCE 指數於今年以來波動下降至 1.4%，持續低於聯準會通膨目標率 2%，惟聯準會依舊認為中期內通膨可望達到其目標率。其他經濟數據方面，百貨零售銷售年增表現自年初波動向下，並於 6 月份來到今年的低點之後，再次波動上行，且 11 月份的年增表現來到今年的高點 5.8%，反映美國消費意願雖由於川普行情轉淡而一度走弱，惟受到颶風災害汰舊換新、年底佳節將至的影響而轉佳。密西根大學消費者信心指數於期間雖受到川普行情淡化與其通俄門事件的干擾而走勢波動，惟於 10 月份來到 2004 年 9 月以來的高點，但其後接連走軟，而 12 月份初值則低於預期，且反映受訪者對薪資上升前景轉為保守、明年通膨將上升的預期心理。ISM 非製造業採購經理人指數則溫和波動，並於 10 月份來到今年以來的高點至 60.1，惟於 11 月份回落至 57.4；ISM 製造業採購經理人指數一度於 4 月份下降至 54.8 的低點，並於 9 月份波動上升至 2004 年以來的高點 (60.8)，惟緩步回落至 11 月份的 58.2。耐久財訂單月增表現雖於 6 月份來到今年以來的高點 6.4%，然隨即於 7 月份轉為月減 6.8%，並在連續 2 個月的增長之後，再次於 10 月份轉為負成長 (-1.2%)，反映製造業景氣未能持續的現象。房地產市場方面，美國營建許可、新屋開工、新屋銷售皆走勢波動，並皆於 10 月份出現優於預期的成長表現，且新屋開工與營建許可持續在 11 月表現優於預期；而成屋銷售則為波動向下的趨勢，惟於 8 月份再次逐步上揚，並於 10 月份表現優於預期，主要受到災損提高房屋市場需求的影響。NAHB 房屋市場指數走勢波動，且該指數於 11 月份下修至 69，但於 12 月份上升至 74，遠優於預期。標普凱斯席勒 20 大城房價指數年增率則於今年保持穩步上揚的趨勢，並於 9 月份來到 2014 年 7 月以來的高點，顯示美國房地產市場價格保持上升趨勢。

今年以來，川普行情淡化與通俄門事件發展、中東與朝鮮半島的地緣政治風險、聯準會頻頻釋出循序漸進升息腳步的說法、稅改政策意見分歧、蘋果新機銷售表現未如預期、科技類股修正、能源類股下跌等因素，壓抑美股漲幅，然在美國企業財報保持正向、聯準會貨幣政策決議與主席接任人選皆符合預期、稅改方案可望正式通過、科技業併購消息、美國經濟與就業市場穩健成長、歐洲政治風險降溫等利多，有利美股波段性上揚，截至 2017 年 12 月 19 日止，美國三大指數漲幅在 19.77%－29.36% 之間；羅素 2000 指數則上揚 13.24%；美國股票型基金組別美元報酬率在 12.44%－31.59% 之間。

◆歐洲

歐洲央行於今年 4 月起縮減每月購債規模至 600 億歐元，並延長購債期至今年 12 月，更進一步於 10 月份符合市場預期的宣佈自明年 1 月起將再次縮減每月購債規模至 300 億歐元，並延長購債期至明年 9 月。歐洲央行 12 月份的利率會議中，除了維持現行利率水平不變、持續肯定歐元區經濟穩健擴張之外，歐洲央行預期 2017－2020 年各年度的經濟成長率分別為 2.4%、2.3%、1.9%、1.7%，而同期間的通膨預估值將分別為 1.5%、1.4%、1.5%、1.7%。歐盟委員會的經濟展望報告秋季號，則預期公共財政將受惠於歐元區經濟擴張而持續改善。

自去年第四季以來，歐元區 GDP 逐步上升，並於今年第三季年增 2.6%、失業率則持續下降，並於 10 月份下降至 8.8%，為 2009 年 1 月以來的低點，反映歐元區經濟持續擴張；而歐元區通膨年增率一度在 2 月份達到 2%，然於 5 月份顯著下降至 1.4%，並到 11 月份為止，通膨年增率在 1.3%－1.5% 之間波動。歐元區百貨零售銷售年增率雖為波動向上的走勢，並於 9 月份攀升至 4%，然卻於 10 月份大幅下降至 0.4%，遠低於市場預期。歐元區 Markit 綜合 PMI 於今年波動向上，且 12 月份初值更來到 58，優於預期，並為近 82 個月以來的高點，主要持續受到製造業擴張所帶動，加上服務業改善狀況是自 2011 年 4 月以來的最佳表現。歐盟統計局公佈的企業與消費者信心調查亦顯示，歐元區經濟信心延續去年秋季以來的復甦表現，並持續改善。

今年以來，川普行情變化、歐元區重量級成員國接連大選、能源市場動向、歐洲央行與聯準會的利率決策、西班牙金融機構獲得金援、希臘再次獲得國際組織的金援、義大利政治風險浮現等消息，交互影響歐股走勢波動，惟在歐洲政治風險顯著下降、歐洲企業獲利及經濟數據樂觀的加持下，歐股於上半年表現相對出色，而其後歐洲央行貨幣政策信號左右歐元強弱，進而干擾歐股走勢，惟美國科技類股上探、能源價格上揚，有利歐股表現，然川普稅改動向、歐洲企業第三季獲利增幅不佳，一度拖累歐股，最終由於英國脫歐協商傳出佳音，有利歐元區藍籌 50 指數得以收紅。另方面，僅管德國組聯合政府懸而未決，然由於梅克爾早前對歐元強弱的評論、歐洲央行貨幣政策信號與經濟穩健成長、美國川普相關的利空消息，截至 2017 年 12 月 19 日止，有利歐元大幅升值 11.97%，歐洲股票型基金組別美元報酬率上升至 16.45%－41.42% 之間。

義大利統計局公佈最新的經濟報告顯示，義大利 11 月份消費者信心受到對該國經濟與未來預期的影響而下降，企業綜合信心指標則受到百貨零售銷售表現較差的拖累，亦較上月微幅回落；惟製造業訂單出現改善，且該國領先指標受到勞動力市場與訂單的支撐而上揚。該局並預估義大利今、明二年經濟將能受惠於內需市場需求而分別成長 1.5%、1.4%。義大利股市先後由於該國金融機構危機、德國未能順利組成聯合政府、該國政治風險升溫的干擾，漲幅受到壓抑，惟鑒於歐洲與國際股市的樂觀行情，截至 2017 年 12 月 19 日止，義大利 MIB 指數上漲 15.81%；義大利股票型基金組別美元報酬率為 37.3%。德國 ZEW 指數今年走勢波動，惟持續低於該指數的長期平均 23.7，而 12 月的調查結果顯示受訪者對德國接下來 6 個月經濟前景保持樂觀，且德國目前政治環境面臨的阻礙，未能影響受訪者信心。德國聯邦統計局公佈 10 月份的製造業新訂單為連續第 3 個月的成長，又以歐元區以外的海外市場需求增幅較高。IFO 企業信心指數於今年階段性上揚，惟於 12 月走軟，反映對佳節之後的經濟前景持較保守的看法。德國經濟面的利多，掩蓋了該國政治面消息的負面影響，截至 2017 年 12 月 19 日止，德國 DAX 指數上漲 12.08%，加上歐元升值的推升，德國大型股票型基金組別美元報酬率上升至 36.79%；其餘歐元區單一國家基金組別美元報酬率介於 23.67%－30.93% 之間。

◆亞洲

國際信評機構穆迪鑒於中國結構性改革尚不足以阻止其債務繼續成長，於 5 月份將中國主權債信評等從 Aa3 降至 A1，然信評展望則從負向上修至穩定；之後，惠譽信評維持中國主權信用評級 A + 不變，且展望穩定；但標普卻於 9 月份下調中國債信評級至 A+，乃肇因於其長期以來累積的債務水平壓力將增加其金融系統風險與經濟風險，惟信評展望穩定。

中國在 3 月份的十二屆全國人大五次會議中，將今年經濟成長率目標定為 6.5%；惟今年第十九大代表大會，習近平未明確表示經濟成長率目標。僅管如此，中國今年第一季、第二季經濟成長率分別達 6.9%，均優於預期，第三季則成長 6.8%，符合預期。CPI 年增率則自 1 月份升至 2.5% 之後，於 2 月份顯著下降至 0.8%，於其後則緩步回升，惟持續受到食品價格走軟的影響，於 11 月份下降至 1.7%，並低於預期；PPI 年增率則保持波動走勢，並於 11 月份下降至 5.8%，亦低於預期。中國統計局公佈的官方製造業與非製造業採購經理人指數，雖走勢波動，惟皆保持在榮枯線之上；而非官方財新製造業 PMI 於 5 月份波動下降至榮枯線之下 (49.6)，僅管於其後再次回升，然於 11 月份走軟至 50.8，不如預期；非製造業 PMI 雖走勢波動，但皆保持在榮枯線之上；持續反映中國經濟於今年尚能保持擴張腳步；而今年第三季與前三季的工業產能利用率，均優於去年同期。此外，1－11 月，不含農戶的全國固定資產投資年增 7.2%、同期的民間固定資產投資年增 5.7%、同期的百貨零售銷售總額年增 10.3%，皆略低於前 10 個月。第一季雖能受惠於全球經濟復甦、國內經濟穩健的影響，貿易進出口均優於預期，然其後出現疲態，惟 11 月份進出口再次出現二位數成長，中國統計局指出，以人民幣計的 11 月份進、出口金額，均為今年以來單月最高，反映國內外經濟環境樂觀。

今年以來，中國股市接連受到官方欲強化監管與資金管理的新規、債信評級降等，且政策概念股走勢波動、市場於十九大期間，持觀望態度之故，壓抑量能，且朝鮮半島緊張情勢、H 股下跌拖累 A 股表現、中美雙方在多方議題上的不和，引發市場的擔憂，與美國的稅改方案，可能顯著不利中國轉型升級的經濟前景等利空，拖累中國股市表現，然國際信評機構惠譽將中國信評保持在 A+，並肯定其經濟成長表現、中港債券通正式開通、MSCI 宣佈將陸續把 A 股納入 MSCI 新興市場指數、中國 GDP 表現持續樂觀、人民銀行決議定向降準、財政政策持續發酵、十九大之後政治穩定、中國官方於川普訪問後，釋出將放寬中國金融市場規範等利多，皆有助中國股市表現，惟持續受到新舊經濟產業類股輪動、中國於 12 月中上調逆回購與 MLF 利率各 5 個基點的干擾，中國 A 股交叉表現，截至 2017 年 12 月 19 日止，上證 A 股上揚 6.24%、深證 A 股則下跌 3.25%。另方面，港股波動向上、中國南下的資金，有利紅籌股與國企股指數收紅，漲幅分別為 19.19%、22.85%。中國股票、中國股票 - A 股型基金組別美元報酬率分別為 47.32%、35.28%。二岸三地股市上揚，大中華股票型基金組別美元報酬率為 43.29%。

香港官方報告顯示，該區第三季經濟繼續顯著擴張，年增 3.6%，上半年則年增 4.1%；主要受到全球景氣復甦，海外需求穩健，加上內需市場保持擴張所致。港股即使期間受到中國經濟數據略顯疲態、科技類股走勢、香港跟進聯準會升息一碼至 1.75% 的干擾而波動，然由於全球景氣擴張、美股上揚及中國內陸資金南下的加持，促使香港恆生指數於 11 月一度突破 30,000 點，截至 2017 年 12 月 19 日止，香港恆生指數上漲 32.97%；香港股票型基金組別美元報酬率為 42.4%。

今年以來台灣景氣燈號雖於 4 月份，從綠燈下滑至黃藍燈，然於 8 月份回升至路燈，但在 10 月份下降至黃藍燈邊緣的 23 分；而同期間的領先指標則在 5 月份觸底之後，逐步回升，並於 10 月份來到今年的高點 101.58，反映台灣景氣持續回溫。台灣 11 月份製造業採購經理人指數則為連續第 21 個月的擴張，同期的進出口年增率表現均優於預期。台股接連受到美國科技類股修正、外資賣壓、假期將至交易較為清淡的影響而未能於 12 月份收紅，截至 2017 年 12 月 19 日止，台灣加權股價指數下跌 0.88%，然今年以來台股受到川普行情、主要經濟體保持擴張、科技類股頻頻上探的帶動，終於站上萬點，且已寫下保持在萬點之上時間最長的紀錄，台灣加權股價指數今年以來的漲幅達 13.12%。今年以來，台灣中小型股票型基金組別美元報酬率為 36.29%，則進入表現最佳的前 20 之中、台灣大型股票型基金組別美元報酬率為 28.82%。

日本經濟自去年第四季以來，即保持成長趨勢，且今年第三季 GDP 年增率上修至 2.5%，是連續第 7 季的擴張，並為近 16 年以來最長的經濟擴張表現、第三季短觀報告則為連續 4 季的改善、消費者信心指數則波動上揚，主要持續受到對就業市場信心增強所影響、經濟現況指數與前景指數亦均波動向上，反映日本經濟穩步成長、百貨零售銷售年增率亦保持揚勢，但於 10 月份受到氣候不佳影響轉為負成長 (-0.2%)，不如預期。核心機械訂單金額(不含船舶與電力) 於上半年多未能出現成長之外，亦在 7 月份顯著成長 8% 之後，便顯著下滑，並在 9 月份大減 8%，然 10 月份核心機械訂單金額意外的轉為成長 5%，且優於預期；而 11 月份日本工具機整體訂單金額年增 46.9%，為連續第 12 個月的增長，主要受惠於海外需求。此外，日本內閣府指出，受惠於消費者支出、資本支出的增加，該國經濟保持在復甦軌道中，並認為日本經濟將持續溫和擴張，且上調今年財政年度實質 GDP 增長率至 1.5%。

儘管期間出現獲利了結的賣壓、科技類股與金融類股的波動走勢、川普與北韓所引發的地緣政治緊張情緒、日本經濟表現錯綜、日圓走勢等因素，導致日股表現震盪，然受到安倍勝選與其政策前景、外資捧場、美股上揚、企業獲利偏多的影響，日經 225 指數、東正二部指數分別上漲 19.64%、37.23%；受到川普接連的負面消息、國際地緣政治風險頻頻浮現等因素影響，截至 2017 年 12 月 19 日止，日圓升值 3.23%，推升日本大型股票型、日本靈活市值股票型、日本中小型股票型基金組別美元報酬率分別至 28.23%、34.05%、40.94%。

印尼今年分別獲得穆迪、惠譽、標普三家主要國際信評機構將其國家債信評級上調至投資等級，且展望亦從穩定上調至正向。而該國央行分別於 8、9 月意外的各降息一碼，將其基準利率水平降至 4.25%，以刺激國內信貸需求，並支撐該國經濟成長；該行預期印尼今年 GDP 將介於 5%－5.4%、明年 GDP 預計將在 5.1%－5.5% 之間。

印尼今年第三季 GDP 年增 5.06%，略低於預期，惟反映該國保持經濟擴張趨勢、11 月份通膨下降至年增 3.3%，為連續第 5 個月走軟，並來到 2016 年 12 月以來的低點、第三季企業活動較上季為弱；然 10 月份百貨零售銷售指數年增表現較前月增強、11 月份消費者信心指數亦較上月回升、11 月份製造業採購經理人指數上升至 50.4，略優於上月。川普行情與其相關的國際地緣政治風險、美國利率與聯準會新任主席動向、中國經濟數據消息與其經濟表現的消息交錯影響，印尼股市今年走勢波動，惟印尼債信評級接連獲上調至投資等級，有利該國股市收紅，截至 2017 年 12 月 19 日止，印尼 JSX 指數上漲 16.44%，今年以來，印尼股票型基金組別美元報酬率為 14.08%、該組別 12 月以來的美元報酬率則為 3.55%。

世界銀行預期越南今年 GDP 將達 6.7%，而其統計局公佈今年 1－11 月份的通膨年增率平均為 3.61%，較去年同期成長，同期的百貨零售銷售成長 10.7%、工業生產指數年增 9.3%，均優於去年同期。越南 Nikkei 製造業 PMI 雖保持在榮枯線之上，然卻於 10、11 月接連下滑，並於 11 月來到 2016 年 3 月以來的低點，主要受到新訂單增速放緩的拖累。經濟表現偏多、越南在今年 APAC 會程中，與美國簽署約 120 億美元的貿易合作協議，有利提振投資人信心，越南 VN 指數上漲 43.1%，越南股票型基金組別美元報酬率為 48.26%。全球景氣復甦、歐美股市利多，加上美元指數走軟，有利亞洲不包括日本股票 - 貨幣對沖美元報酬率升至 51.73%，成為表現最佳的基金組別。

今年國際信評機構穆迪與標普先後下調南非債信評級，乃鑒於該國財政前景短期內將難以穩定之故。南非央行於今年 7 月降息一碼，基準利率下降至 6.75%，以期提振其經濟與通膨水平。而南非 GDP 雖於第二季由負轉正，年增 2.8%，然於第三季下滑至 2%，惟優於預期，主要受到農業成長所帶動；其中，家庭支出、政府支出等項目，皆不如上季；該國通膨則於今年年初的 6.6%，一路下滑，並於 7 月份下降至今年以來的低點 3.6%，促使其央行降息一碼，助其通膨於 9 月份回升至 5.1%，惟於其後再度走軟，並於 11 月份下滑至 4.6%。南非央行公佈的 11 月份貨幣政策會議紀錄顯示，全球景氣復甦未能嘉惠該國經濟表現，惟該行預期能源價格將因此走升並帶動通膨上揚，故該行儘管維持今年通膨預測在 5.3%，然上調明、後二年通膨率分別至 5.2%、5.5%；今年 GDP 表現預測則略為上調至 0.7%，明、後二年 GDP 則分別下調至 1.2%、1.5%。

南非債信評級前景悲觀、該國政治風險、國際地緣政治風險、美國利率政策動向、美國政治風險等因素，拖累該國股市表現，然年初的川普行情、中國經濟成長連續優於預期、南非 GDP 則連續 2 季的擴張，有利支撐其股市表現，南非 JSE All Share 指數於今年以來上漲 14.84%；且由於南非央行升息一碼、南非親商的副總統當選國會主席、美國政治面消息、朝鮮半島與中東地緣政治風險，拖累美元指數走軟，今年以來南非蘭特幣升值 7.09%，推升以南非為主的非洲股票型基金組別美元報酬率至 25.16%。

◆產業股票型基金組別表現

今年以來科技類股儘管一度受到川普行情轉空、稅改反而未能有利科技業者前景的消息影響而修正，加上蘋果新機銷售的多空消息干擾，拖累科技類股表現，然科技業者財報佳音相繼而出、博通欲併購高通等利多，與避險資金的轉入，市場仍預期稅改可望順利通過，促使科技類股波段性上揚，產業股票 - 科技基金組別美元報酬率為 41.69%，為今年以來表現最佳的產業股票型基金組別。聯準會接連升息、川普行情與稅改前景，不利貴金屬價格表現，然在川普負面消息不斷、國際地緣政治風險的影響下，貴金屬價格有撐，截至 2017 年 12 月 19 日止，產業股票 - 貴金屬基金組別美元報酬率為 2.69%。

今年以來，國際油價除了持續受到 OPEC 與俄羅斯減產協議、美國庫存與產量的消息影響之外，川普預算書中計劃將銷售其戰備原油庫存，並協助業者開採油田、中國經濟成長速度放緩、利比亞與奈及利亞產能恢復速度大於預期、美國天災侵襲地區的災情低於預期，可望於短期內恢復生產等消息，先後提高能源市場供需失衡的疑慮，加上美元走勢的干擾，布蘭特原油價格一度於 6 月跌至每桶 50 美元之下，然其後由於 OPEC 可望持續減產、全球景氣復甦、美國庫存量低於預期的因素影響下，國際油價逐漸回升，並於 10 月份升至每桶 60 美元之上，截至 2017 年 12 月 19 日止，布蘭特原油價格上漲 12.28%，然在能源業者企業財報未如預期、今年以來美元指數走軟，產業股票 - 能源基金組別美元報酬率上升至負 7.7%，為 2017 年以來表現最差的組別。

◆債券型基金組別表現

今年聯準會升息三次，推升美國 2 年期公債殖利率至 1.85%；而期間由於川普行情轉空與川普引發的國內政治風險、聯準會堅持循序漸進的升息步伐與主席接任人選亦偏鴿派、朝鮮半島與中東地緣政治升溫的干擾，致使美國 10 年期公債殖利率走勢波動，今年以來僅些微上升至 2.45%。即使國際地緣政治風險升溫、歐洲央行謹慎減碼購債規模與偏鴿派的貨幣政策態度、德國組成聯合政府受阻，然由於歐元區穩健復甦、德國 12 月份 Markit 綜合 PMI 初值來到近 80 個月以來的高點、ZEW 指數反映受訪者對德國前景信心未受到其國內政治消息的影響，保持樂觀，促使德國 10 年期公債殖利率波動上升至 0.38%。

即使歐美長天期公債價格走軟，然能源價格大幅上揚，且主要經濟體保持復甦，帶動通膨前景，支撐通膨連結債券表現，截至 2017 年 12 月 19 日止，彭博巴克萊通膨連結債券指數報酬率為 7.04%。此外，即使聯準會穩步升息，然受到川普政治風險與其引發的國際外交風險之影響，拖累美元指數走貶；反觀，歐元區經濟持續復甦、德國政治難題未影響市場對其經濟前景的信心，有利歐元升值 11.97%，通膨連結債券型基金組別中，全球通膨連結債券 - 歐元對沖基金組別美元報酬率上升至 12.15%，而美元通膨連結債券型基金組別美元報酬率為 0.57%，成為今年以來表現最差的債券型基金組別；其餘通膨連結債券型基金組別美元報酬率介於 2.27%－9.42% 之間。

歐美公債價格走軟、公司債利差走勢波動，干擾多元化債券型基金表現，且美元指數走軟，其餘歐元、英鎊、南非蘭特幣兌美元相對走強；其中，南非蘭特幣受到親商的南非副總統拉馬福薩，當選國會主席的消息激勵，於 12 月份強勁升值 6.83%，推升南非蘭特 / 納米比亞元多元化債券型基金組別 12 月以來的美元報酬率至 12.16%，成為 12 月以來表現最佳的組別，該組別今年以來的美元報酬率為 16.01%；其餘多元化債券型基金組別 12 月以來的美元報酬率介於負 0.96%－0.58% 之間；今年以來其餘多元化債券型基金組別美元報酬率則介於 0.61%－13.91% 之間。

能源價格上揚、聯準會主席葉倫談話與符合預期的利率決策，持續肯定美國經濟復甦、美股於期間頻探高點，有利投資人提高風險偏好度，然由於高收益利差擴大、並於期間受到資金面的拖累，不利高收益債表現，美銀美林全球高收益債券指數報酬率 9.64%。高收益債券型基金組別中，歐元升值，推升歐元高收益債券基金組別美元報酬率至 18.83%；其餘高收益債券型基金組別美元報酬率則介於 6.97%－17.26% 之間。

鑒於巴西與俄羅斯漸步出衰退，並預期巴、俄二國將運用貨幣政策刺激其經濟成長、中國債信評級雖遭降評等，但穆迪上調其展望至正向，且其經濟穩定向好，加上其經濟表現持續優於預期，有助降低市場信心衝擊、南韓政治與外交風險降溫與其財政政策陸續推出、印度政府將解決其公銀行庫的壞帳問題、印尼債信評級升至投資等級等因素，有利支撐投資信心，然由於聯準會升息、中國進出口數據一度略顯疲態、標普下調委內瑞拉債信評級、南非債信評級遭下調，壓抑新興市場債表現，截至 2017 年 12 月 19 日止，摩根全球新興市場債券指數報酬率為 9.14%。新興市場債券型基金組別中，歐元升值，推升全球新興市場債券 - 歐元傾向、全球新興市場公司債券 - 歐元傾向基金組別美元報酬率分別至 20.71%、19.76%，為今年以來表現最佳的前二名債券型基金組別，其餘新興市場債券型基金組別美元報酬率介於 10.35%－13.85% 之間。

非投資等級債、新興市場債表現相對出色，有利靈活布局於投資等級、非投資等級、新興市場債的靈活策略債券型基金表現，且歐元大幅升值，推升全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖基金組別美元報酬率至 16.75%，其餘靈活型債券型基金組別美元報酬率介於 5.33%-16.71% 之間。

隨著歐美穩健復甦，有利降低投資人風險意識，進而不利貨幣債券型基金表現，加上美元指數走軟、日圓升值 3.23%，推升日圓債券型基金組別美元報酬率至 2.08%，其餘貨幣債券型基金組別美元報酬率介於 4.15%－15.53% 之間。另方面，儘管可轉換債券型基金於 12 月未能有出色表現，然今年以來全球股市上揚，又以亞洲市場表現較為突出之故，可轉換債券 - 亞洲 / 日本基金組別表現較佳，然受到歐元升值幅度較大，推升可轉換債券 - 全球歐元對沖基金組別美元報酬率至 17.57%，其餘可轉換債券型基金組別美元報酬率則介於 6.09%－14.1% 之間。

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