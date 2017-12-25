台股盤中—量縮守10500 權值股按兵不動 中小型股表現活潑

台股今 (25) 日進入 2017 年最後一周交易周，由於外資放假去，大盤持續量縮，指數午盤前多在平盤附近震盪，權值股台積電、鴻海等股價表現平平，由傳產塑化台塑、南亞與台化撐盤，相對大型股走勢緩和，中小型股走勢活潑許多，櫃買指數盤中維持小漲，大盤在中小型股帶動下，力守 10500 點支撐。

台股受外資放假影響，今日預估量未達 900 億元，指數持續橫盤震盪，權值股多無明顯表現，台積電、鴻海等力守平盤，台塑化、國泰金、大立光、富邦金與聯發科等，則多小跌整理，僅塑化族群走勢台塑、南亞與台化走勢相對持穩。

高價股方面，股王大立光下跌，股后大戰本周暫時休兵，精測站穩千元，精華上週五叩關千元最後敗陣，今日仍無法站回，另外信驊、樺漢、美食 - KY 與康控等，也都在盤下震盪。

精測相關權證。(資料來源：鉅亨網整理)

盤面上強勢族群集中在中小型股，電子零組件股強勢表態，包含亞電、達邁、台虹、立敦、光頡、燿華、富喬、良維等，多有半根以上停板漲幅。半導體股同樣由二線次族群表態，包含欣銓、矽格、大中、易華電、界霖、世界等，漲幅同樣逾 5%。

電腦族群則由宏碁帶頭衝，股價再大漲 8% 以上，另外華孚、晟銘電、聰泰、昆盈、奇鋐等，股價也都上漲逾 3%。傳產股則由塑化股領軍，華夏、大洋、東陽等，股價漲幅在 1% 以上。

整體而言，台股本周外資放假，預估大盤成交量將相對收縮，盤勢將由內資主導，法人認為，中小型股表現空間較多，只要指數若可以守住 10500 點支撐，具題材、基本面支撐個股，股價表現將相對有空間。