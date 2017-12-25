【華冠投顧】武傑電台:台股持續震盪!投資朋友要有耐心!

◆ 耐心

台北股市早盤小漲 + 9 點開出，聖誕節假前夕，市場買盤再縮手；依舊在平盤上狹幅震盪，收盤下跌 - 14 點作收，收在 10522 點，成交量 812 億。

今日台股依舊是 10500 點上下遊走，雖然指數空間不大；但是個股表現。延續上禮拜的分析… 技術面上是『空方表態』，但卻也發現上漲有壓，下跌有撐。顯示雖然市場視外資為台股壓力，但是外資只不過適度減碼持股，並沒有看空台股，估計大盤指數只是振盪整理時間拉長，個股表現而已。展望這週台股，雖然有『月線』、『半年線』、『季線』等反壓；而今天稍遇『半年線』的反壓，雖沒有強勢收覆，但我預計依舊是…『關關難過、關關過』只是需要時間消化! 投資朋友需要更有耐心!

今天台股開盤漲 9 點，終場收跌 14 點，收在 10522 點，從十月中旬開始指數就在 10800 點附近上上下下，一直持續到 11 月初有個比較像樣的拉回修正，11 月 16 日開始武傑幾乎天天給投資人信心，從『盤漲』、『再創新高』、『量價齊揚』、『創高不是結束』… 等，11 月 22 日指數再創新高後開始快速的拉回修正，但武傑對今年的看法依舊沒變，所以要大家切勿過度恐慌，有拉回修正時是給大家機會低檔布局的，大家要好好把握，依舊給大家信心；而 12 月初幾次的下跌已有多殺多的賣盤湧現，也有非理性的賣壓出場，有許多的籌碼浮額被洗出場，然而近期台股已開始有反彈的跡象，雖然市場氣氛還是比較保守，不過也有許多中小型股走出自己的路，但還是要留意盤勢結構，保持理性投資，中性看待即可，不要過度猜測是反彈還是回升，最後選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，再次提醒大家目前整體今年多頭走勢並沒改變，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低! 喜歡武傑分析的朋友都可以在 LINE@或武財神陳武傑 FB 上有更多即時資訊與你分享!



個股方面今天股王 3008 大立光大跌 4.76% 收在 4000 元， 2317 鴻海小跌收在 92.1 元，權值王 2330 台積電則是小漲收 228.5 元，再來幫大家追蹤今天盤面上強勢的個股有: 1323 永裕、2375 智寶、4939 亞電、3645 達邁、5317 凱美、1815 富喬、2353 宏碁、3264 欣銓、8039 台虹… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

再來今天弱勢股方面有: 2455 全新、3406 玉晶光、8086 宏捷科、8404 百合 KY、3085 新零售、6477 安集、2313 華通、3260 威剛… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估