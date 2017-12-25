【華冠投顧】 林驛銘:外資放假，權值股按兵不動，量凍，內資拼作帳!

台北股市今日在缺少資金動能之下，權值股無力漲，影響指數發展空間，終場下跌 14 點，以 10522 點作收，成交量 813 億元，價跌量縮格局。

台股今日進入 2017 年倒數最後一周交易，由於外資放假去，大盤持續量縮，電子，金融權值股鴻海 (2317)，大立光(3008)，南亞科(2408)，可晟(2474)，國泰金(2882)，中信金(2891) 等股價表現平平，相對大型股黯淡，中小型股較活潑有表現，像電子零組件股強勢表態，包含環天科 (3499)，亞電(4939)，達邁(3645)，華孚(6235)，雷虎(8033)，欣銓(3264)，台虹(8039)，立敦(6175)，聯穎(3550)，光洋科(1785)，光頡(3624)，新揚科(3144)，大中(6435)，愛地雅(8933)，達運(6120)，富喬(1815)、晟銘電(3013) 等，多有半根以上停板漲幅。

台股量縮守 10500，權值股無太大空間，而中小型股較會有機會表現。整體型態而言，大盤目前反彈第 13 天之後，仍無法扭轉下跌趨勢，反彈過後，仍有危機，操作務謹慎。選股方面建議: 外資放假，資金可以轉向由內資所主導的作帳行情相關中小型個股著手。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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