11月營業氣候測驗 製造、服務業連3跌 營建業續反彈

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 11 月營業氣候測驗點調查，製造業為 99.49 點，較上月減少 1.09 點，服務業為 90.12 點，月減 0.35 點，均為連續 3 個月呈現下滑態勢，不過，營建業來到 100.15 點，較上月上揚 6.46 點，再次呈現反彈走勢。

台經院指出，全球經濟仍穩健成長，但國內受到半導體設備進口續衰退、電子零組件業淡季效應發酵，製造業廠商對當月景氣看法保守。服務業方面，百貨周年慶檔期也步入尾聲，業績高峰已過，服務業對當月與未來半年景氣看法多持平看待。營建業則受惠國內六都建物買賣移轉件數大增，廠商對當月和未來半年景氣看法較佳。

在製造業調查部分，廠商認為，11 月景氣「好」的比率 23.8%，月減 3.0 個百分點，認為 11 月景氣「壞」的比率為 21.7%，月減 4.5 個百分點；而對未來半年景氣看法，看好的廠商月減 2.2 個百分點至 19.2%，看壞的比率則減少 1.7 個百分點至 17%，其中權重較大的電子機械業、鋼鐵基本工業、化學工業，對當月與未來半年景氣看法則多以持平看待居多。

在服務業部分，多數產業對當月與未來半年景氣看法則是持平看待。

另一方面，台經院說明， 11 月國內六都建物買賣移轉件數月增率高達 24.3%，成為此次驅動營建業營業氣候測驗點強勁反彈的主因，主要是因購屋來到傳統旺季，剛性需求浮現，加上銀行端貸款難度降低、部分賣方讓利成交、以及新成屋交屋等。

台經院指出，仍有 7 成以上的不動產業廠商看未來半年景氣持平，預料國內房市仍將處於震盪盤整階段，各區域漲跌互見。

營造業方面，儘管 11 月土木工程收入認列有限，但建築工程收入有起色，使當月營造業看法多持平，不過，礙於公務預算消化受制於現實環境條件的欠缺而推進有限，未來半年營造業景氣看法也僅以持平看待。