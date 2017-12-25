台灣主要報紙重要財經新聞2017年12月25日

蔡英文總統昨（24）日與財經媒體茶敘時表示，明年的施政重點是總體經濟穩定，外部經濟應不會變化很大，經濟好壞就看內需做到什麼程度。蔡總統表示，台灣正處於關鍵轉型期，不論明年央行總裁姓不姓彭，雙率（匯率、利率）政策不會是 U 型大轉彎。傳達出總統希望明年雙率走穩定的路線。

台灣半導體產業群聚效應顯現，晶圓代工龍頭台積電、封測一哥日月光，以及全球前三大記憶體晶片廠美光都要擴大在台編制，總計要找超過 4,000 名新血，透露看好明年半導體景氣及台灣投資環境。

供應鏈傳出，iPhone X 銷售不如預期，蘋果下修明年首季銷量預估，從原訂單季 5,000 萬支大減四成至 3,000 萬支，減幅超乎預期，等於變相大砍供應鏈訂單，加上第 2 季往往會出現蘋果年度新機推出前的買氣觀望遞延效應，蘋概股明年上半年逢壓。

經濟日報

iPhone X 銷售不熱 下季砍單四成

中階機亂鬥 削弱蘋果光

半導體大徵才 要找 4,000 人

聯合報

CNN 全球年終盤點 梅克爾、翁山蘇姬登今年最「衰」領袖

史上首次！多益聽力出包 2.4 萬考生被迫取消考試

蘋果日報

中國手機廠庫存 恐調整到明年 5 月

一銀卡到慶富案 2 併購標的飛了

華碩聖誕禮 績效獎金將增加

中國時報

蔡英文：透過併購 提升台灣資產管理能力

報告總統：台灣資管業 先天不利、後天失調

工商時報

彭淮南將任滿… 蔡英文：明年雙率政策 不會 U 型反轉

稅收超徵 財部送百億紅包

基本薪資 3 萬 蔡總統的夢想

自由時報

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