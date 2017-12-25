【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆台積電觸底反彈，帶動台股震盪收漲

週五台股開高震盪走高，台積電早盤震盪過後拉升收紅，帶動加權指數收盤上漲 48 點。終場台指期上漲 40 點 (+0.38%)，轉逆價差 2.27 點，電子期上漲 2.4 點 (+0.55%)，逆價差 0.28 點，金融期上漲 3 點 (+0.25%)，逆價差 4.11 點，非金電期上漲 7 點 (+0.06%)，正價差 12.55 點。台指期上漲，正價差轉為逆價差，期貨空方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加 275 口，淨空單部位 4608 口；投信淨空單減少 646 口，淨空單部位 33109 口；外資淨多單增加 1595 口，淨多單部位 45169 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收紅 K 棒，指數持續於半年線下方震盪整理，各短中期均線糾結，籌碼面部分，單日成交量能減少到 912 億餘元，外資上市現貨買超金額約 12.33 億元，期貨未平倉淨多單 45169 口，外資現貨多單、期貨多單同步加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比維持由 1.54 變動到 1.57，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 10,800 點，賣權維持在 10,000 點，外資選擇權淨空單部位 130,125 口。

