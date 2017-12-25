【永豐期貨】台指選擇權盤前－三王聯手齊反彈 台股拉尾收復月線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲 38 點至 10533 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 4.27 點，電子期逆價差擴至 - 0.38 點，金融期逆價差擴至 - 3.91 點。現貨部分，三大法人買超 10.3 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1953 口至 7452 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 1595 口至 45169 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 3166 口至 11149 口。

週四美股三大指數同步收紅，激勵今日台股以上漲 14 點開出，盤面上三王台積電、鴻海與大立光同步出現反彈走勢，而尾盤買盤積極進場拉抬使指數擴大漲幅，一舉越過月線關卡並站上 10500 點，今日八大類股全數上漲收紅，終場加權指數上漲 48.3 點或 0.46%，收在 10537.27 點，成交量能 913.77 億，較前一日縮減 78.45 億。今日外資在現貨轉為小幅買超 12.33 億元，同時加碼台指期淨多單，但由於外資放假，近期整體而言仍保持小買小賣，並無太大動作。反倒是櫃買市場今日持續收紅，終場上漲 0.41 點，日線出現連三紅。技術面觀察，週五大盤開高走高以紅 K 重回月線與 10500 點，但成交量能持續萎縮，短線指數反彈接近半年線反壓可能遭遇空頭抵抗，盤勢維持橫盤整理格局不變。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10800 點，賣權集中在 10500 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10800 點，賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.54 升至 1.57，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 8.78% 降至 8.55%，賣權平均隱含波動率由 12.19% 降至 12.08%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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