【統一證券】盤前分析－指數盤堅趨勢不變、偏多操作業績類股



◆盤勢分析

美國經濟前景看好有利美股續強、升息趨勢有利金融類股營運表現、台股待量能回溫後可望大有可為，加上近五年台股 12 月之上漲機率高達 100%，台股表現仍值得樂觀期待。對台股後市行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部分。美國經濟景氣持續轉佳，最新公布之 11 月數據包括新屋開工由 125.6 萬戶升至 129.7 萬戶、營建許可由 131.6 萬戶降至 129.8 萬戶、成屋銷售由 550 萬戶升至 581 萬戶等，皆優於預期。雖然美國第三季 GDP 最終值由 3.3% 降至 3.2%，略不如市場預期，但由於美國近 30 年來最大規模稅改方案已於參、眾議院通過、明年將正式實施，企業獲利與個人可支配所得皆可望提升，美國經濟前景看好，可望支撐美股持續走強。

第二、台灣央行於 12/21 召開理監事會議，決議維持重貼現率不變。不過，在全球貨幣政策趨緊、國內薪資調漲下，預期將推升台灣 CPI 走揚且 2018 年實質利率將由正轉負，在升息預期帶動下，有利銀行台幣放款利差轉佳；此外，壽險業再投資報酬率提高、經常性收益率改善，故樂觀看待金融族群持未來營運展望。

第三、技術面觀察。雖然指數仍處半年線之下，但指數低點逐步向上墊高，且 5 日線與 10 日線皆持續走揚，加上 KD 與 MACD 均呈現偏多格局，顯示指數已止跌回穩，待量能有效回溫後，台股可望再度上攻。

第四、上周五盤面觀察。近期股價偏弱的台股三大天王台積電、大立光、鴻海同步收紅，小漲 0.65% 至 1.69%，為當日撐盤要角；受到轉型成功題材激勵，宏碁早盤即強攻漲停；被動元件仍為盤面熱點，信昌電、禾伸堂、立敦皆大漲逾 7%，大毅更亮燈漲停。

