【大慶證券】投顧盤前－指數重回月線 電子止跌醞釀反彈契機



◆盤勢分析

美國總統川普簽署稅改法案，加上國會通過一項法案使聯邦政府可持續運行至 1/19 日，支撐美股四大指數上周五均維持在平盤附近狹幅震盪，終場小幅收黑，其中以道瓊指數下跌 28 點最多。經濟數據來看，美國公布 12 月密大消費者信心終值下修至 95.9；11 月 PCE 物價指數年增 1.8%，核心 PCE 物價指數年增 1.5%，顯示美國經濟穩健成長，在市場態度轉趨觀望的情況下，研判美股將維持高檔震盪格局。

亞股上周五收盤漲跌互見，其中，陸股、日股在假期影響交投量下均維持在平盤附近遊走，唯韓股在大幅下跌後展開反彈行情，開高走高終場以小漲 10 點作收。總而言之，在國際股市近期表現趨於平淡之際，研判亞股將維持震盪打底走勢不變，待資金重回市場、交投量攀升後，可望展開反彈行情。

美股近期持續反映稅改利多，雖然短線出現些許獲利了結賣壓，但短均線仍守穩的情況之下，美股維持強勢格局，有利全球股市。大盤上周五在台積電、鴻海以及大立光均收紅的情況下，開平走高收在 10537 點，漲幅 0.46% 並成功站上月線，短線趨勢由空翻多，OTC 也連續兩天站在所有均線之上，年底作帳行情可期。盤後籌碼來看，外資買超 12.33 億元，期貨多單也加碼 1595 口，淨多單口數來到 45169 口，外資態度中性偏多，加上台積電在半年線獲得支撐，鴻海及大立光技術線型也出現低檔背離，外資調節近尾聲的帶動下，激勵內資人氣增溫，本周可留意的族群包括：跌深的電子權值股以及投信、集團作帳的中小型股。權值股部分，電子權值股表現仍相對弱勢，但短線醞釀止跌，除了台積電、鴻海、大立光之外，台達電、廣達也都出現初步止跌訊號，中長線投資價值浮現。短線表現較強勢的權值股主要集中在金融及傳產，包括：開發金、永豐金、台塑四寶、台泥... 等，都是可以留意的方向。中小型股部分，被動元件及 PCB 族群仍是盤面焦點，漲價題材持續發酵的情況下，國巨、華新科、信昌電、鈺邦、凱美、智寶以及燿華、富喬、台虹... 等，本周都可望維持強恆強的格局。另外，人工智慧晶片、設備股、矽晶圓也都有醞釀轉強的跡象，指標股包括：創意、世芯 - KY、聖暉、盟立、環球晶、合晶... 等，都是近期可以多加注意的。

