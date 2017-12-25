

◆盤勢分析

1. 上周五雖美國總統川普簽署 1.5 兆美元稅改法案，因聖誕節前市場交易冷淡，美股四大指數平盤附近震盪，收盤整體跌幅介於 - 0.05%~-0.11% 之間。統計近五日因美國稅改法案利多激勵，銀行類股領漲，累計四大指數上揚漲幅 1.6%~2.4%，維持高檔震盪，多頭格局延續中。

2. 上周五台股以小高盤開出，但聖誕節前買氣不足，指數呈現窄幅震盪，盤中最低為 10,486.5 點，尾盤量出拉升收復月線。終場指數上漲 48.3 點，漲幅 0.46%，收在 10,537.27 點，成交金額為 912.6 億元。OTC 指數上漲 0.28%，連續第二天站穩月線。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近兩周四台股持續在 10,450~10,650 間窄幅震盪，呈現量縮橫盤格局。

(2) 量能：美國聖誕節休市與台灣新年節前，成交量不易放大，仍將是內資法人主導盤勢。

(3) 技術指標：9 日 KD 值低檔回升，MACD 柱狀體向上，技術指標轉強。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 10.3 億元；外資 + 12.33 億元、投信 + 2.15 億元、自營 - 4.18 億元。

4. 電子類股:

(1) 蘋概股：2330 台積電、2317 鴻海、3008 大立光、2474 可成、4938 和碩等相關蘋概股周五尾盤出量拉升。此外，2353 宏碁轉型有成，毛利率創 13 年新高，周五爆量漲停。

(2) 被動元件：缺貨情擴延到鋁質電容二線小型廠商 2478 大毅漲停板、6284 佳邦、5317 凱美、6173 信昌電表現最佳，龍頭 2327 國巨、2492 華新維持高檔震盪、3026 禾伸堂續創新高。

(3)PCB 上游：受惠終端需求增加，PI 3645 達邁尾盤拉高；玻纖布 1815 富喬因虎尾廠復產與實施庫藏股 (區間為 15~23 元)，股價周五震盪走高；1802 台玻續創新高、5475 德宏、5340 建榮呈現小幅上漲。銅箔基板 3144 新揚科、8039 台虹走揚。

(4) 鋰電池：特斯拉 Model3 順產與接獲電動卡車訂單利多不斷，鋰電池材料族群 4721 美琪瑪、4739 康普、6509 聚和集體走強，受惠於電動車市場持續成長，建議相關個股逢低布局。

5. 非電子類股

(1) 潤泰集團：出售高鑫零售獲利，市場憧憬有機會在明年配發現金股利，上周五 9945 潤泰新、2915 潤泰全尾盤拉升，目前股價由底部彈升，後續仍有上漲空間，建議短線操作。

(2) 金融股：前 10 個月獲利優於預期，2883 開發金股價緩步走高，龍頭 2882 國泰金、2881 富邦金則為高檔震盪。

6. 選股方向可留意拉回整理蘋概、被動族群、生技、二線塑化等法人買超個股。

7. 重點訊息：

(1) 比特幣遭逢「黑色星期五」，上周五最低下探 10,776 美元、重挫近 30％，最後跌幅收斂，比特幣反彈回升到 14,000 美元以上，一周來跌幅達 25％，創下 2013 年 4 月以來最大單周跌幅，由於比特幣漲多，波動勢必加劇，對相關的個股有短線股價有負面影響，但背後有區塊鍊基本面的支持，中長期影響有限。

(2) 鋁質電容器廠 2018 年展望樂觀，下游訂單無虞，不過上游原材料鋁箔受大陸官方嚴格控管鋁箔廢水處理額度，小型廠商遭淘汰出場，加上車用電子拉動鋁質電容需求，導致上游鋁箔產能供應告急，明年高中低壓鋁箔均可能爆缺，鋁電廠鞏固 2018 年料源成為當務之急。點名 8402 金山電、2472 立隆、6449 鈺邦、5317 凱美、2375 智寶。

