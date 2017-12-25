台股盤前－聖誕節外資放假 指數將陷淺水無魚狹幅震盪

台股上週走勢回穩，短線修正暫告段落，指數重回 10500 點關卡，收在 10537.27 點。台股今 (25) 日過聖誕節，預期外資休假下，指數將陷淺水無魚的狹幅震盪。不過，本週進入今年最後一周封關周，指數力拚重回半年線及季線，市場聚焦集團及法人作帳、摩台期結算、新一波法說會等三大因素。

外資 12 月延續賣超台股，不過，上周五回補台股，終止連 4 賣，轉為小幅買超台股 12.3 億元，並於期貨同步加碼浄多單 1595 口，至 45169 口淨多單留倉，外資整體籌碼布局有止穩的跡象。

今天觀盤重點，供應鏈傳出，iPhone X 銷售不如預期，蘋果下修明年首季銷量預估，從原訂單季 5000 萬支大減四成至 3000 萬支，減幅超乎預期，等於變相大砍供應鏈訂單，加上第 2 季往往會出現蘋果年度新機推出前的買氣觀望遞延效應，蘋概股明年上半年逢壓。

雖然 iPhone X 再傳買氣冷颼颼利空消息，但是半導體捎來好消息，台灣半導體產業群聚效應顯現，晶圓代工龍頭台積電、封測一哥日月光，以及全球前三大記憶體晶片廠美光都要擴大在台編制，總計要找超過 4000 名新血，透露看好明年半導體景氣及台灣投資環境。

而且，接下來明年 1 月中的台積電法說會，應該可以為第 1 季半導體、電子業的景氣定調，雖然是淡季，但可能不會太淡，新一波法說行情值得關注。

金融族群第 4 季上攻氣勢強，並有美國升息、金控獲利創高、股價低基期、多方控盤指標等 4 大利多助陣，外資上週五回頭加碼台股 12.33 億元，前 10 大買超股中，就有 5 檔是金融股，包括新光金、開發金、玉山金、台新金及富邦金，可望為金融股本週封關行情埋下多頭火種，金融月線可望連 3 紅。

整體來說，目前盤勢型態已出現月線向下交叉半年線，按過往經驗，大盤將進入中期整理，櫃買指數連二日站上月線，強於上市電子股，但漲多中小股拉回風險也高，建議短多聚焦經歷修正的中小電子股。在年底最後一周，由於外資放假，權值股可能不太會動，大盤波動也應當有限，預期會在 10400 點至 10600 點之間整理。