鴻海威斯康辛州面板廠資金匯出 首波工程明年1月動工

等不及聖誕假期結束，外電報導，鴻海 (2317-TW) 已正式啟動威斯康辛州面板廠投資動作，其中首批資金 6000 萬美元 (約新台幣 18 億元) 在上周五正式匯出，至於建廠案第 1 波相關工程，也預計明年 1 月動工。

美國威斯康辛州媒體《Milwaukee Journal Sentinel》與《Racine Journal Times》報導，鴻海已經匯出 6000 萬美元到建廠預定地拉辛郡 Mount Pleasant 村的特別戶頭，將作為地方政府向地主購買建廠土地使用。

報導指出，Mount Pleasant 村公所將運用鴻海這筆 6000 萬美元的資金，向建廠預定地上的地主買地，希望在明年 2 月中以前完成交易，5 月中以前取得土地所有權。鴻海預計建廠面積為 1400 英畝。

在鴻海建廠動作方面，報導指出，威斯康辛州拉辛郡的水利工程委員會已發包 2 項輸水幹管的工程案，預計將由 2 家承包商分別各興建 1 條輸水幹管到鴻海新廠預定地，施工時間為明年 1 月動工，預計 4 月完工。

鴻海董事長郭台銘在 11 月 11 日與威州政府簽約，郭台銘個人保證，若未達成投資及就業聘僱目標，將退還補助款 30 億美元的 25%。

根據威斯康辛經濟開發廳 (WEDC) 所通過的合約內容，鴻海必須投資 90 億美元 (約新台幣 2700 億元)，同時還要聘用 1.3 萬人，才能拿到威州政府所提供的 28.5 億美元獎勵補助，以及另外上限為 1.5 億美元的免銷售及使用稅。

至於就業機會，威斯康辛經濟開發廳通過合約內容，要求鴻海必須逐年達到門檻，才能拿到補助，其中從 2018 年開始須達 260 人、2019 年 520 人，2020 年 1820 人，最後在 2032 年達到 1.04 萬人。

另外對於員工年薪也有規定，包括薪資範圍為 3-10 萬美元 (約新台幣 90-300 萬元)，而平均年薪則為 5.3875 萬美元 (約新台幣 163 萬元)。