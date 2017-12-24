〈易經看盤〉明年首季上看11300點 陶文：金融、通訊、物聯網看好

台股近期陷入整理，時序進入年底，易術理財專家陶文預期，明年第 1 季可望見到高點，指數上看 11300 點左右，低點則落在第 3 季，然後第 4 季再往上，看好明年金融股、證券股、通路概念股的表現，電子部分則看好車用電子、通訊、物聯網，他建議，在 11000 點要賣，跌破萬點再逢低布局。

陶文指出，2018 年是戊戌年，並不是一個很理想的年，但是這個不理想又不是說所謂的看空， 2018 年相對 2017 年是比較不理想，是土氣很重的年，按理說是「歹年冬」，但因為背景是 FED 升息，代表趨勢是好的，從經濟角度來講，一年的整理後到未來講是會有機會的，同時有機會看未來的 10 年榮景。

易術理財專家陶文看好明年金融股、證券股、通路概念股表現。(鉅亨網記者楊伶雯攝)

陶文表示，經濟角度是好的，股票可能會整理，尤其是戊戌年會整理一下，今年有見到高點，接下來還會再見高，預期明年第 1 季見到高點，然後下來整理，明年第 1 季高點以後，整理到第 3 季見低點，第 4 季再上去，不過，第 4 季的高點不會比第 1 季高，樂觀看高點在 11300 點左右，低點在 9400 點。

陶文強調，土氣重是市場壓力重，保守壓力會比較強，所以是不容易賺錢的年，很容易買錯，很容易看錯，所以一定要多元吸收資訊，多元的布局，除了股市之外，也看好債券，尤其是高收益債。

他表示，木星在 2017 年 10 月 10 日進入天蠍座，木星代表太歲星，也代表國際財經的星，代表幸運的星，天蠍座代表偏財的位置，也代表債券的位置，現在一些報告及外資都在講明年股優於債，但如果投資的話，債會優於股，布局時可以債多一點，尤其是高收益債。

陶文認為，木星在天蠍座會助長偏財運，整體環境的偏財運，大環境就有機會賺到偏財，債是偏財是險財，所以，明年高收債建議以美國為主，因為美國高收益債是一個成熟的地方，但今年還看好新興市場，尤其是新興亞洲最看好，其中以中國、印度的機率較大。

陶文強調，戊戌年，太歲屬土，所以是土狗年，火土會旺，天候來講就是乾旱的機率比較高，土太多就用金，金會耗洩土的力量，所以金看好，以實質面來講，金會是金融的部分，應該是在匯率部分，黃金也會有表現。

他指出，金融股現在到明年第 1 季有表現，證券明年也是有機會的，過去的陰霾會獲得化解，另外，股市部分，買股不買市，看好金融、證券、消費性類股，包括日常生活的通路概念股，電子股也看好，車用電子、通訊、物聯網。