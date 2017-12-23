優客工場完成近3億元C輪融資，共享辦公領域競爭態勢持續加劇

繼今年8月完成12億元的Pre-C輪融資後，今日，優客工場宣布正式完成近3億元C輪融資，估值將達到近90億元，進一步站穩中國共享辦公行業領頭企業地位。

在過去一年的時間裏，亞洲地區成為全球共享辦公商業租賃行為最活躍的區域。包括全球最大共享辦公空間提供商WeWork、優客工場等業內領軍企業，在融資消息不斷的情況下，也紛紛在這片區域內短兵相接。

本土企業尋求擴張

據悉，優客工場本輪融資由前海梧桐並購基金領投，中景恒基集團與場景實驗室跟投。成立於2015年4月的優客工場，在創始人、前萬科高級副總裁毛大慶的運作下，已經形成了聯合辦公空間、FA平台、人力資源、商學院、傳媒、高端醫療、體育旅遊、金融服務、創業教育等業態的完整閉環，至今完成了8輪融資。

對於參與優客工場的C輪融資，前海梧桐並購基金總裁謝聞栗表示，優客工場作為中國共享辦公行業的頭部企業，在中國新經濟升級改造中扮演重要角色。前海梧桐將攜手優客工場，以自身豐富的資源助力優客工場健康成長，實現共贏，助推中國經濟轉型升級。

值得註意的是，此次優客工場C輪融資方中，跟投的中景恒基集團擅長的領域正是城市運營，也是典型的從房地產開發的傳統企業轉型為城市運營商的代表。而雙方此次聯手，除了融資層面外，還將在空間設計、裝修改造等方面進行更深層次的合作。

作為中國本土誕生的首家共享辦公行業獨角獸企業，優客工場目前已在全國30余個城市設有共享辦公空間。而除了開始的共享辦公空間之外，優客工場在過去兩年半時間裏持續對“共享辦公”這一新的物種進行著不斷升級進化。

據悉，2018年，優客工場將進一步深入二線城市，在篤實現有社區運營基礎的同時，探索多種社區運營方式及場地利用手段。此前，毛大慶在一次公開發言中也提到，未來優客工場將會帶來更多更新的共享辦公產品，為中國經濟轉型升級助力。

與此同時，國內共享辦公領域的另一家明星企業SOHO 3Q也在攻城略地。同樣於2015年推出的SOHO 3Q，今年9月，在原有的北京、上海、杭州、南京四個城市基礎上，新增了廣州、深圳、武漢、長沙四個城市。

與SOHO 3Q的攻城略地相比，除了自行擴張外，優客工場今年先是跟洪泰創新空間進行了戰略合並，此後又與國內另一家較大的共享辦公企業方糖小鎮宣布達成戰略合作，雙方互換部分股份並成立新的合資公司。通過合縱連橫的方式，企圖繼續掌握國內行業龍頭地位。

有研究學者認為，共享辦公企業在全國乃至全球性的擴張都是為了量化，只有擁有規模效應，才能降低運營成本，獲得更高溢價。

SOHO中國董事長潘石屹認為，目前國內共享辦公行業仍處於“嬰兒時期”。在深圳推介時，潘石屹對媒體表示，真正實現共享的生意就是要把規模做起來，在全國做到20萬、50萬個座位以上才有意義。而在此之前，幾萬個座位都還是實驗室產品。

外來對手實力強勁

優客工場在國內的競爭並非只有SOHO 3Q等本土企業。日前，WeWork與上海中海國際中心達成合作協議並舉行簽約儀式，WeWork將整棟租賃中海國際中心B座約2.7萬平方米的辦公空間，打造WeWork在亞太地區最大體量項目。

此前，WeWork曾被傳出還將租賃上海國金中心和恒隆廣場，這兩者分別為上海浦東和浦西最頂尖的寫字樓。據了解，目前國金中心的租金普遍在15元~18元/平方米/天，恒隆廣場辦公樓的租金普遍在10元~12元/平方米/天之間。

共享辦公空間面世以來，一直給大眾的印象是初創團隊的匯聚地。然而，隨著時間推移，越來越多的國內外大型企業選擇進駐共享辦公空間。從2016年開始，諸如中糧、滴滴、今日頭條、學而思、Airbnb等知名企業也選擇入駐國內外知名的共享辦公空間。

而這些知名企業的入駐，原有的工位方式顯然難以滿足其全方位的需求。這些企業在追求靈活的辦公環境的同時，對辦公環境有一定的高要求。

有業內人士指出，初創及中小公司的確是此前共享辦公空間的主流客戶，隨著行業發展以及市場變化，共享辦公的主流客戶逐漸向成熟型公司轉移，目前越來越多的大公司、中型公司的分散辦公團隊逐漸成為空間使用的主流。

同時，意識到共享辦公崛起後，傳統辦公空間也表示出合作的希望。促成WeWork與中海此次合作的中介方、仲量聯行上海及華東區董事總經理吳允燊表示，過去一年，他們協助各大共享辦公營運商在上海租賃的辦公空間面積超過7萬平方米，未來共享辦公仍會是租賃市場的主流趨勢。“雙方的此次合作，表明共享辦公模式也給開發商帶來不少商機，通過跟共享辦公運營商的合作，開發商得以為租戶提供更為靈活的辦公空間。”

業內人士指出，80後、90後員工對寫字樓的新需求、持續創新的發展、科技和互聯網技術的革新，都會深刻改變企業的工作模式和辦公需求。而隨著越來越多的開發商意識到引入優秀的共享辦公運營商將有助於提升商業地產項目的整體價值，並將共享辦公空間視為當下商業地產項目的重要組成部分，預計未來還將出現更多類似交易。

誰將勝出難以預料

仲量聯行方面表示，促進共享辦公在中國迅速發展的四大核心推動力：政府對初創企業的大力支持，使得需要共享辦公空間的小型初創企業大量湧現。其次，隨著中國“千禧一代”逐步成為職場的中堅力量，他們對工作與生活的平衡和彈性工作時間的青睞，使得共享辦公模式對他們產生極大的吸引力。第三大因素是中國的共享經濟蓬勃發展。最後，得益於現代科技的迅速發展，許多獨具一格的聯合辦公方案得以成功推出。

這意味著，中國內地成為了各家共享辦公空間的必爭之地。據悉，WeWork在2018年年初將在上海及北京新增四家辦公地點，此外，除了進一步加快在上海、北京和香港的拓展外，2018年還計劃進入3~5個新城市，比如廣州、深圳、成都等。擴張的速度和城市計劃，與國內目前領先的幾家共享辦公空間可謂“並駕齊驅”。

有分析認為，WeWork的這些舉動，表明了其在中國區域的打法出現了90度大轉彎。——這些區域每天的租金成本接近10萬元，意味著每個工位的價格必然大大高於其他空間。更重要的是，辦公室本身已經在超甲級寫字樓裏，設施已經完善，留給WeWork的改造和升值空間並不多。

對於國內的從業者而言，WeWork此舉並不明智。一名共享辦公空間的創始人表示，共享辦公的核心應該是利差，WeWork以前是靠改造升值的，位置也不會拿最核心的地方，但這次的舉措顯然跟他們之前的打法不一樣，前景並不明朗。

此外，共享辦公空間能否與超甲級寫字樓裏的其他租戶兼容，甚至是否會影響到整個寫字樓的出租率，此前沒有先例，仍然需要觀察。

方糖小鎮創始人、CEO萬裏江表示，WeWork進入中國市場後，他們不可避免會有競爭關系。但在他看來，WeWork能否在中國覆制之前的成功，很難講。

“縱觀過去十年，像WeWork這麽大體量的美國創業公司，在中國成功的案例基本沒有。就連Uber這樣先進的明星企業，最後中國業務也被滴滴收購了。事實上，聯合辦公這個行業不可能壟斷，各自做好各自的工作，也能發展得很好。

這場共享辦公領域內的“戰爭”，最終鹿死誰手，仍有待時間檢驗。

證券時報記者 張國鋒

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)