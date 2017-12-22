【港股解碼】賣手機、賣化妝品的美圖能否靠增持挽救股價？

2017年對美圖公司（01357-HK）而言，猶如身處驚濤駭浪之中。上市後首份年報巨虧63億港元、解禁暴跌、實控人之子瘋狂套現、創始人遭遇“韭菜的名義”舉報，著實過了一年“刀尖舔血”的日子。

臨近年底，咋的也得來點好消息沖沖晦氣了。

12月21日，美圖公司在香港交易所的公告顯示，公司主席及執行董事蔡文勝，透過Baolink Capital Ltd以均價每股約10.02041港元增持公司股份合計300萬股。增持完成後，蔡文勝和首席執行官吳澤源共同持有美圖已發行股本約39.07%。同時，蔡文勝指其對公司未來業務展望充滿信心，不排除在適當時候進一步增持公司股份的可能性。

選擇在此節點增持，美圖更多的是想重塑市場信心，讓股價有所回升。無奈“落花有意流水無情”，資本市場並不買賬，股價跌跌不休的態勢依然在延續。

美圖股價走勢

顯然，美圖會錯了意。支撐股價上漲的應該是穩健增加的業績及良好的獲利預期，“花拳繡腿”有點牽強附會了。

美圖故事雖好，賺錢卻難

美圖公司2008年10月成立於廈門，擁有美圖秀秀、美圖看看、美顏相機、美圖手機等知名品牌，為全球超過10億用戶提供圖片產品和服務。

2014年，美圖公司推出美圖手機2、美拍、MEIOS系統3款新品，並於2014年4月27日召開了美圖春夏新品發佈會。

2015年4月8日，美圖公司在北京發佈美圖M4智能手機、“美妝相機”App以及MEIOS2、美圖遊戲盒、美圖遙控器、美圖自拍補光燈等軟硬體新品。

2016年6月，美圖推出M6拍照手機及V4s拍照手機。

2017年，美圖相繼推出了T8、M8、T8s、M8s、V6等多款拍照手機。

從發展歷程來看，近年來美圖越來越側重美拍硬體的發展，表面上還在踐行著“讓更多人變美”的良好願景，實際上是想通過智能硬體，特別是手機來實現盈利。

據美圖2016年年報顯示，公司的總收益達人民幣15.79億元，增長112.8%。其中93%的收益來自於智能硬體，即手機。2016年，美圖銷售智能手機數量為748,256臺，其所得收益於增至人民幣14.74億元，較2015年增長120.9%，收益增長主要由於平均售價及銷量均有所增加。

2017年上半年，美圖營收同比增長272.3%至人民幣21.8億元，虧損1.32億元。其中，互聯網服務及其他分部收入同比大增762%至人民幣2.47億元，占到報告期內總收入的11.3%；智能硬體收入19.33億元，同比增長247.1%，占總營收比例為88.7%。

從2017年的業務發佈情況來看，美圖也將主要力量放在了手機上，總共推出了5款智能手機，及一個美圖美妝電商平臺。美圖美妝基於美圖人工智慧技術和大數據推出智能皮膚測試功能，並讓用戶通過自拍獲得專屬美膚方案，實現自己皮膚問題精准購物。簡單來說，就是給用戶推銷護膚品，並以此盈利。

從這幾個層面不難看出，美圖不過是一家打著“讓更多人變美”的旗號賣手機的公司。

賣手機、賣化妝品到底行不行？

從目前來看，美圖急於通過手機實現盈利。連發5款新機，主打痛點即自拍、美顏，還請了Angelababy代言。

從價位上看，最便宜的也在3000元的臨界點上了，更甚者超過5000元。

但必須要正視的是，目前國內手機市場早已是華為、蘋果、vivo、OPPO、小米五分天下，高端如蘋果、華為的Mate系列和P系列，低端有小米紅米和華為榮耀；中端有vivo、OPPO。在殺成一片“紅海”的市場，痛點早已被挖掘殆盡，自拍、美顏已成為必備功能？試問，5000塊的美圖手機要如何以後來者之勢居上？

在女性護膚市場就更不用說了，除了天貓、京東、蘇寧三巨頭坐鎮，市場還盤踞著網易考拉、當當、亞馬遜、唯品會、聚美優品等，任意一個都要比美圖美妝有資歷。

綜上所述，發展了9年，即便擁有海量用戶，但當下的美圖並未找到一個明確的盈利模式，反而在背離初衷的路上越走越遠。

■ 作者｜董虹

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