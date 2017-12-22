應華成功切入電動車市場 對日本第一化成再加碼14%股權

沖壓件廠應華精密 (5392-TW)) 積極切入車用電子事業，該公司今 (22) 日宣布以超過 1 億元加碼購入日本車用零組件廠第一化成 (KKA)14% 的股權，也使應華精密對第一化成的持股比例由 20% 增加到 34%，使應華精密對第一化成的綜合持股超過五成，進一步而言，能率集團已取得第一化成的 100% 股權。

而能率集團所看重的則是，日本第一化成的電動車零組件已成功切人車廠客戶，可望明年明年起放量出貨。

應華精密表示，該公司將結合日本第一化成於車用塑膠零組件的資源，透過金屬搭配塑膠之方式，共同發展製造車用電力及電池動力調節系統，以增加對於汽車零組件市場的滲透。因此經董事會決議購買日本第一化成股權，交易完成後，累計持有日本第一化成股權為 34%。

能率集團是在 2014 年 7 月結合旗下上櫃公司應華精密、捷邦國際 (1566-TW) 等公司以近 10 億日元取得日本第一化成近半數股權，而目前日本第一化成分別接獲 ABS(自動煞車系統) 模組齒輪箱及 EPB(電子剎車系統) 零組件訂單，已經穩定小量出貨並已運用到部分的電動車，預估明年將大幅放量。

日本第一化成為日本生產汽車零組件及模具部品的大廠，成立超過 50 年，其技術能力在日本享有卓越的市場地位，能率集團指出，日本第一化成為一家擁有高端的塑料成型技術、模具技術的製造商，利用獨有的加工技術，生產塑料與金屬混合的零部件，以及形狀復雜的塑料零部件。

除日本外，在中國東莞、越南、馬來西亞設有製造基地，客戶涵蓋主要日本汽車品牌大廠，在車用電裝機構件，如電動方向盤齒輪及車門滑軌等，擁有獨特的市場與技術競爭利基。

能率集團的加碼投資主要是看中日本第一化成的技術優勢，並希望引進結合其自動化的生產能力，提升製造效率，並藉由其高端的模具部品設計能力，結合原單純零組件的供應，往模組化產品發展，同時補足及擴大能率集團在車用領域的發展，延伸應用領域並獲取較高的毛利空間。