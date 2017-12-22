信義旗下日本信義引進東京都心頂級物件，成交價1億日圓起跳

【財訊快報／李娟萍報導】信義 (9940) 旗下日本信義房屋今日舉行八周年慶記者會，社長何偉宏指出，該公司與日本東急不動產合作，引入位於東京都心的港區及千代田區頂級物件，並於台北舉辦首賣鑑賞會，吸引台灣投資人購屋。何偉宏表示，日本信義房屋秉持「創新、深耕、服務」精神，持續拓展日本房產市場，由於日本具經濟成長率、央行低利率、日圓匯率等三率加持，且日本政府對房市政策維持正向態度，海外投資人紛紛看好日本房市。



日本信義成立迄今累積成交超過 2,400 件，總銷金額達 1,550 億日圓，約新台幣 415.4 億元。今年截至 11 月底為止，已服務 1,300 多組客戶赴日看屋，平均每天看超過四組，較去年底成長 10%。



日本東急不動產住宅事業群首都圈住宅事業本部本部長大谷宗德指出，東急不動產自 2010 年開始與日本信義合作，這次合作的三個物件，都屬於東急不動產旗下的頂級住宅品牌「BRANZ」系列，希望推薦給台灣客戶。



三個物件包括東京都千代田區六番町二番地的 39 戶住宅、東京都千代田區永田町 2-25-6 的 21 戶、東京都港區六本木 4-26 的 51 戶。三個物件都是預售屋，將於 2019 年初完工交屋，部分客戶購入新屋是以此做為第二套房，每間房屋成交價都突破 1 億日圓。



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