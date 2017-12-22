收割多頭果實　大台北都更狂衝千億巨量

【文 / 住展雜誌】

前幾年房市榮景時，建商談都更，往往給予屋主較優惠條件，而當時所談的都更案，在近年陸續開花結果，以致於今年都更案量衝到新天量……

房市持續盤整，搶錢的速度宜快不宜緩！據住展雜誌統計，截至十一月止，大台北已推出銷售的都更案量累積達九八五億，預計至年底前還有約八十餘億量體釋出，全年都更案量可衝高逾一○六○億，與今年初的預估值相符。

從近年都更案量統計來看，一二年以來大台北都更案量逐年走升，一六、一七來到相對高峰；而今年大台北都更案量不僅是首度突破千億，更創下史上年度都更案量最大的紀錄。

北市都更遍地開花

都更案量如此高的原因，主要受惠於上一波房市多頭所賜，當時因房價高、市場氣氛好，建商比較願意給予屋主較好的條件，而提高屋主參與都更的意願。換言之，大台北近年來都更案量水漲船高，其實是收割上一波是多頭的成果。

在大台北各行政區中，今年都更案量最高的是松山區，「華固名鑄」、「勤耕延吉」、「潤泰敦峰」三件指標案累計達二七○億。新莊則以二二○億元居次，二百多億量體由「泰舍至善元」所貢獻。第三高則是新店的八十五億，案名為「冠德創新殿」、「冠德市政廳」，是今年大台北唯一釋出的公辦都更案。

今年大台北各行政區所釋出的都更案，幾乎可以用『遍地開花』來形容，無論蛋黃或蛋白區都有都更案出現；例如房價相對低的大同、萬華、汐止等地，都持續有都更案面世。

其中，大同區今年都更案有三個，僅次於中山區的四個。大同區通常被視為較低價的蛋白區，建商都更意願通常較低；令人意外的是，大同區歷年來釋出的都更建案數與案量都居北市前段班。另一個相對低價區萬華，也是連年有都更案釋出，並未成為『都更棄兒』。

信義區最難搞？

反觀菁華的信義區，成功推出的都更案數卻少得可憐；事實上，信義區迄今只有一件都更案釋出。即使信義區寸土寸金，各路人馬『哈得要死』，也有不少都更案正在進行中，但屋主難搞、難達成共識，以致於成功的案例少之又少。這也代表著，達到都更門檻、通過官方審議是一回事，但真正能夠搞定屋主、整合成功，走完最後一哩路並順利推案卻難如登天。

預計至年底前，大台北還有三個都更案準備公開，如大同區「心中山」、萬華區「昇陽鵬城」、中和「景安之丘」，三個建案總案量八十二億，將把今年大台北都更案量一舉推升至約一○六七億。

整體來看，都更彷彿只是大台北的事，因為出了大台北之外，其他縣市都更案非常少。以今年來說，其他縣市只有基隆「璽悅」、竹市「樂活莊園」二件都更案，總量僅約二二點七億，只有大台北案量的四十七分之一。顯示其他縣市在推動都更方面，還是相當冷清。

本文摘自 2017 年 12 月 5 日出刊之《住展雜誌》429 期專題報導單元，同期內容除本文外，並有「跟低利說再見？ 房市將步入後彭淮南時代」、「減碳節能新趨勢 屋頂太陽能種電」、「第 25 屆中華建築金石獎」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 謝謝！

來源：《住展雜誌》 429 期

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