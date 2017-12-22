中廣核電(01816-HK)澄清台山核電廠報導

中國廣核電力(01816-HK)就近日媒體對旗下台山核電廠報導，作出以下回應:

經核實，據中廣核電力旗下台山核電站2號機組蒸汽發生器的製造完工報告，上封頭鍛件沒有碳含量超標問題。

關於弗拉芒維爾3號機組（FA3）壓力容器封頭碳偏析問題，2017年6月26日至27日，法國核安全局（ASN）召開了第三次專家評審會。6月28日，ASN在其官網上發佈消息，認為FA3壓力容器底封頭和頂蓋的機械性能足以應對包括事故情況下的載荷。6月29日，EDF發佈公告稱，EDF正在制定壓力容器頂蓋的在役檢查方案，計劃在兩年內向ASN提交報告，申請長期使用該壓力容器頂蓋。

經過公眾諮詢後，ASN於2017年10月10日公佈了最終評審結論，如果在核電廠運行期間按要求進行檢查，目前碳偏析的問題不會影響反應堆壓力容器的正常使用。由於目前無法確認針對頂蓋的在役檢查方法可行，ASN認為頂蓋的使用期限不宜超過2024年。

法國核安全局（ASN）信函檔中碳含量達0.302%的蒸汽發生器頂蓋鍛件，經昨夜與核島供應商阿海琺（AREVA）核實，僅用於工藝研發階段，是一個犧牲鍛件，並沒有實際使用在台山2號機組。鍛件工藝研發稱之為「鍛壓部件特性預測模型」，法文縮寫為MOPPEC （Modèle de prédiction des propriétés des pièces écrasées），用於試驗和改善大型鍛件的碳含量分佈。經核實台山核電兩台機組蒸汽發生器的製造完工報告，所有蒸汽發生器封頭鍛件沒有碳含量超標問題。

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