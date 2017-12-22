地政總署：上水新樂街蚊型商住地接獲19份標書

地政總署指，中午截標的上水新樂街一幅商住地，共收到19份標書。

現場所見，入標以中小型發展商為主，包括表示獨資競投的信和置業(00083-HK)、宏安地產(01243-HK)、其士國際(00025-HK)、建灝地產、英皇國際(00163-HK)、華寶實業和培新集團都有入標。同時，亦有科技公司委託代理入標，希望興建宿舍。

建灝地產行政經理林漪華表示，雖然地皮面積不大，但鄰近上水廣場及火車站，若中標會發展單幢式住宅，主要興建小型單位。她仍然看好明年樓市，認為市場已經消化加息因素，而公司對下季推售的兩幅住宅地都有興趣。

英皇國際助理物業經理莊瑞梅指出，當區有需求，而且交通生活配套不錯，但項目有高度限制，估計可以興建六層，若中標會發展開放式單位，整個項目料有30至40伙。

項目地盤面積約2160平方呎，是逾9年來最小型賣地表地皮，最高可建樓面約9320平方呎。市場對地皮估值分歧較大，介乎約3729萬至9322萬元，平均每平方呎樓面地價4000至10000元。

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