比特幣急跌 距高點已挫30% Schiff：等著看歸零吧

比特幣可能是今年最難以捉摸的投資，當你還想搞清楚它為何暴漲時，它又突然直線跳水，快速突破熊市的警戒線。

根據《Coindesk》數據，亞洲時間周五在不到 12 個小時內，比特幣已經下挫超過 3000 美元，最低來到 12504 美元，隨後在 12500-13500 之間掙扎，一天內跌幅逾 15%。

據《Zero Hedge》報導，在短短 4 天時間，比特幣由最高近 20000 美元，跌至不到 13000 美元，距高點跌逾 30%。主要競爭對手以太幣也跌破 700 美元，前兩天瘋漲的比特幣現金，現在只值 2600 美元不到，跌幅較比特幣只多不少。

比特幣急殺 (圖表取自 Zero Hedge)

近日的下跌還有特別的時機，在美東時間下午 8 點（台北時間上午 9 點），價格特別容易遭到摜殺，不過周五則是從亞洲上午至下午時間，都出現快速的下挫。

比特幣現金、以太幣均跌 (圖表取自 Zero Hedge)

主要加密貨幣中，原本瑞波幣還能維持漲勢，不過亞洲時間周五下午也開始隨其他貨幣下殺，不過相對上仍是今天表現最好的競爭幣。

比特幣這波下挫原因不明，不過自 CME 推出比特幣期貨之後，比特幣價格開始出現壓力。著名市場觀察家 Peter Schiff 認為，比特幣資產即使最終歸零，也不令人意外。

Schiff 在 2008 年準確看對房地產崩跌，如今他向比特幣投資人預警，表示如果現在才想加入泡沫，為時已經太晚。

他表示，那些前幾年就進場，甚至年初才買比特幣的人，有機會兌現大賺一票，但是看到大漲來追高的人，恐怕會失去一切。

他說，等泡沫破滅，比特幣價格將歸零或接近於零。人們買進比特幣的唯一理由是看好價格上漲，但當它轉向，他們不會基於同樣的理由而賣掉。

Schiff 批評，比特幣毫無價值，「你不能把它當金錢，它太慢、太貴又太脆弱了。」