一年內規模擴大逾3000%！數位貨幣總市值飆破6千億美元

摘要：近年來，以比特幣為代表的加密數位貨幣，規模不斷擴大，據 CoinMarketCap. 網站統計，截至 12 月 17 日，全球數位貨幣總市值已觸及 6000 億美元。而 2016 年 12 月 31 日，這個數字僅約 177 億美元。不到一年的時間裡，規模擴大近 3300%。

當然這種市值規模來得快去得也快，以比特幣為例，短時間內幾千美元量級的大漲大跌已經成了家常便飯，上周末衝破 20000 美元之後又大幅回落，目前在 14000 美元左右。

許多投資人投資一輩子可能都得不到百分之萬級別的收益，但這在今年的數位貨幣市場卻隨處可見。

近年來，以比特幣為代表的加密數位貨幣的規模不斷擴大，據 CoinMarketCap. 網站統計，截至 12 月 17 日，全球數位貨幣總市值已觸及 6000 億美元。而 2016 年 12 月 31 日，這個數字僅約 177 億美元。不到一年的時間裡，規模擴大近 3300%。6000 億美元，整整一個 QE2 的規模啊！

雖然市值和成長都令人驚嘆，但頻繁的大起大落也讓投資人膽戰心驚。以比特幣為例，僅僅一周的時間，價格衝破 20000 美元，然後又迅速回落，目前在 14000 美元左右。

數位貨幣這個大家庭，目前共有約 1360 多種代幣（token），包括以太幣（Etherum）、瑞波幣（Ripple）、約塔幣（IOTA）、萊特幣（Litecoin）等等。

在整個數位貨幣市場中，今年瘋狂飆漲的比特幣撐起半邊天，約占總市值的 55%。

因為比特幣的名氣比其他代幣更大，你可能會認為比特幣漲得最多最亮眼，但其實在數位貨幣大家庭裡，很多代幣都各有千秋。

除去比特幣之外的代幣市場，價值約 2700 億美元（12 月 17 日數據），而年初這一數字僅 22.4 億美元，粗略計算一下，這是一個一年內市值膨脹近 12000% 的市場。許多投資人投資一輩子可能都得不到這樣的收益。

以太幣從去年底僅僅 8 美元 / 枚的價格漲到了現在的 720 美元 / 枚，漲幅也是達到了驚人的 8900% 左右。與比特幣的增長「故事」不同，以太幣背後的以太坊是一個開源的有智慧合約成果的民眾區塊鏈平台，可讓非金融業務也能使用智慧合約來儲存資訊，還可以為其它合約提供使用，運行機制類似一個軟體庫。簡而言之，不侷限於金融服務產業的特性，讓以太幣更受歡迎。

近幾周夯起來的瑞波幣，今年以來的漲幅達到了 11000%。

萊特幣漲幅也達到了 9000%。交易平台 Coinbase 顯示，去年 12 月 20 日，萊特幣的價格為 3.67 美元，今年年初的價格為 4.39 美元，目前價格已經高於 330 美元。

此外，11 月初以來，不到兩個月的時間裡，約塔幣（IOTA）的漲幅就達到了 1100%，成為了市值第七大的虛擬貨幣。

面對狂熱的虛擬貨幣市場，美國金融業監管局（FINRA）周四發出警告，投資與數位貨幣相關的公司時，投資人應注意風險。

最近美股市場出現因為公司名字更改而引發的暴漲。周四美國軟飲料公司「長島冰茶」宣布改名為「長區塊鏈」，並申請了同名公司官網域名。當天美股盤前，長島冰茶股價一度漲約 500%，市值一度突破 1 億美元，最終收漲逾 180%。

這樣一家飲料公司沾上了區塊鏈概念都能漲，更遑論真的有區塊鏈業務的公司了。一家註冊地在美國德拉瓦州、名為 Longfin 的中小企業融資機構，就因為收購了位於新加坡、創始人幾乎全面控股的區塊鏈子公司，股價在兩天內一度暴漲了 2500%。無獨有偶，本周三美股盤前，主營美國和新興市場行動支付的 Net Element 宣布，推出聚焦區塊鏈技術的業務部門。之後股價驚現火箭式竄升，當天收漲逾 270%，盤後繼續走高。

『新聞來源／華爾街見聞』