數位貨幣「大屠殺」繼續 比特幣跌破14000美元

摘要：Bitstamp 報價顯示，比特幣今日連續跌破 15000、14000 美元兩道關口，較歷史高點跌逾 5000 美元，日內跌幅超過 10%。近日持續大漲的比特幣現金，也重新跌回 3000 美元下方。

在幾天前沖至歷史新高後，比特幣價格迎來接連回調，今日連破兩道重要關口。

據盧森堡交易平台 Bitstamp，當前比特幣價格跌破 14000 美元，最新報價為 13999 美元，較該平台顯示的歷史最高價格跌逾 5000 美元，日內跌幅超過 10%。稍早，北京時間 9:30 左右，該平台比特幣價格跌破 15000 美元。

上周日，部分其他平台報價一度超過 20000 美元。倫敦數字交易平台 CEX.IO 的比特幣交易價甚至站上 21000 美元。

對於近期比特幣價格的接連下挫，美國金融部落格 Zero Hedge 注意到，在過去五天時間中，有四天出現美東時間下午 8 點（北京時間第二天上午 9 點）左右比特幣遭到打壓的情況。

在期貨市場，昨日 CME 比特幣期貨 1 月合約收跌 1710 美元，跌幅 10.04%，報 15330 美元，12 月 18 日推出比特幣期貨合約以來連跌四天；Cboe 比特幣期貨 1 月合約也收跌 1410 美元，跌幅 8.44%，報 15290 美元。

華爾街見聞《主編精選》今日稍早文章提到，CME 比特幣期貨正式交易後，比特幣期貨市場上的巨大的期現貨價差消失，期現貨價差一度跌破 0。

除了比特幣自身在下跌以外，8 月 1 日硬分叉出來的比特幣現金（Bitcoin Cash），在近日持續大漲後也重新跌回 3000 美元下方，Bitstamp 平台當前報價為 2773 美元。

本周二，全球最大比特幣交易平台 Coinbase 宣布，客戶可以買賣比特幣現金，隨後比特幣現金在比特幣走低的同時一路上揚。CoinMarketCap 數據顯示，比特幣現金價格在美東時間周二晚間飆升 60% 以上，達到近 3540 美元的歷史高點。

在近期回調之前，比特幣價格年內漲幅高達 2000%。價格的大漲引發的警示聲音也越來越多，日本央行行長黑田東彥昨日也對比特幣發表評論，稱比特幣的運作方式不像一個正常的支付手段，正被用於投機。

分析師們的警告則更加直白，2008 年曾準確預測到美國樓市崩盤的 Euro Pacific CEO Peter Schiff 表示，比特幣的巨大泡沫終將破滅，此時參與的人將遭遇巨大損失。俄羅斯媒體 RT 昨日援引他的話稱：

多年前參與的投資者，甚至是今年初參與的人，都有機會套現賺大錢。但是在當前這種價格以及更高價格買入的人，基本上會虧掉所有。

當泡沫破滅時，這些貨幣的交易價值將跌到 0 或者很接近 0。

Schiff 認為，比特幣沒有任何實際價值，即無法當貨幣使用，也存在交易緩慢、價格昂貴以及易受攻擊等問題，當其價格停止上行時，這種「投機性數字資產」就會崩潰。

不過另一方面來看，儘管警示聲音很高，但華爾街也讓在繼續擁抱比特幣，其中高盛可能是態度最開放的一家投行。

據彭博報導，高盛正組建一個團隊，以提供比特幣等虛擬貨幣的做市服務，該業務推出時點可能為明年 6 月底前。此舉將讓高盛成為華爾街首家為虛擬貨幣提供做市服務的大型投行。

此前，在 12 月 11 日芝加哥期權交易所 (Cboe) 比特幣期貨上線的幾天後，便傳出高盛也試水比特幣期貨的消息，只不過對於需要清算比特幣期貨的客戶，高盛提出收取 100% 的保證金。

『新聞來源／華爾街見聞』