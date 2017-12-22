【港股解碼】地產界互聯網電商都來了，新零售大戰誰主沉浮

近兩年，地產、互聯網成為中國發展的最大熱詞，地產商和互聯網電商在中國商界所掀起的浪潮，一直都不曾淡出人們的視野。

在一個行業分明，商業行為只是在自己業內發展時，大家並不以為意，畢竟無論它們掀起多大波瀾，本質都是在進行同業競爭。但是，某一天當不同行業的大佬彼此聯合在一起，形成了一個陣容超級豪華的團隊，進行大兵團作戰，形成對壘，它將帶來怎樣的商業格局？

阿裏+蘇寧+萬達+恒大+融創

12月19日，蘇寧召開大開發戰略發佈會，對新零售進行新的部署，不過這不是一個企業內部的誓師大會，與會的企業有萬達、恒大、融創，作為各企業的頂尖首領，王健林、孫宏斌以及恒大董事局副主席夏海鈞紛紛應邀出席。會上，蘇寧電器董事長張近東表示，蘇寧大開發戰略的目標是2018年新開店目標5000家，三年實現15000家店，2020年總店數達到20000多家，商業綜合體2000多萬平方，通過“租、建、並、購、聯”多種模式，與擁有商業、住宅等零售網路資源的企業，共同打造全場景互聯、多業態併發的共贏平臺。作為結盟商的王健林也表示，從2018年起，力爭10年內將萬達廣場發展到1000家左右，未來實現客流總量130~150億人次，覆蓋中國90%以上城市，並將蘇寧作為核心店，提供規模化定制化服務，同時不排除資本層面的規模化合作，不僅支持蘇寧開更多門店，還將為蘇寧定制商業中心。作為今年在地產銷售上再次創下輝煌戰績的恒大，更是魄力驚人，一下子拿出558個開發的住宅社區與蘇寧全面合作，建設蘇寧生活廣場、蘇寧易購直銷店等，目前恒大推出的558個住宅社區中已經有100多個落地，預計到2018年500多家蘇寧各類生活門店將全部落地，恒大表示，未來商業上的結盟，是實現共贏的必要條件。

作為新零售的始作俑者，阿裏自從2016年提出新零售發展思維後，便動作頻頻，接連不斷地進行線下佈局，從三江購物、銀泰百貨、新華都，到大潤發、高鑫零售，當然它還是蘇寧的背後大股東，如今阿裏已經建立起了一個龐大的商業體系。

騰訊+京東+唯品會+永輝

12月18日，就在蘇寧召開新零售大會的前一天，騰訊連同京東投入資金8.63億美元，對唯品會進行投資。而在這之前，騰訊就有過42億元人民幣投資永輝5%股權的舉動，並且還對永輝超市控股子公司永輝雲創進行了增資，獲取了15%的股權，而永輝雲創是永輝生鮮品牌“超級物種”的運營主體。這樣一來，騰訊在實體零售上的投資佈局也有了可觀的規模，作為互聯網領域近年來與阿裏形成競爭態勢的頭部企業，騰訊顯然也意識到在如今這樣一個“新零售”商業態勢下，單憑一己之力，顯然難以有可觀的突破與強勢發展，“抱團”、“結盟”，進行大兵團作戰，才是未來商業的主生態，那麼聯合同樣與阿裏形成競爭態勢的京東，二者實現協同，顯然既有共同的視阿裏為競爭對手的商業訴求，又有新零售商業生態下互聯網企業+互聯網電商合力發展的商業基礎，二者共同投資唯品會，有主觀的共同意志，更有客觀的軟體與硬體上的現實考量。

在合作形式上，除了股權投資，騰訊通過在其微信錢包介面給予唯品會入口，京東也在其手機APP主介面和微信購物一級入口主介面接入唯品會，由此所帶來的唯品會在流量上的巨大紅利，無疑是一次很好的商業實踐。

地產與互聯網電商的這一年

這一年，作為中國商界的兩大熱門領域，無論是房地產在新的宏觀調控週期下再次取得驚豔成績，還是互聯網企業騰訊在股票上的亮麗表現，雙雙告捷。

11月份，中國恒大（03333-HK）實現合約銷售金額480.6億元，合約銷售面積實現484.7萬平方米，合約銷售均價達到每平方米9916元，前11個月累計銷售額達4704億元，超過萬科，略遜碧桂園，穩穩坐上房地產界的第二把交椅，而論權益金額，更是不折不扣地成為地產界的龍頭，畢竟權益金額越高，越能真實地反映企業的銷售業績。此外，融創中國（01918-HK）、萬達集團等在地產銷售上都有出色表現，如今這些“大佬”競相走在一起，以一種強強聯合的姿態，與蘇寧、阿裏形成統一商業戰線，利用彼此在業內的資源優勢，形成地產+電商+實體這樣一個商業綜合體，這種跨業經營所形成的龐大的市場規模，及有它所激發出的消費潛力，顯然讓人有些不敢想像，“貧窮限制了我的想像力”，用當下流行的這樣一句話似乎很能形容這種景象。

顯然，地產今年收穫了一個驚人的“大年”，不過互聯網領域的騰訊也當仁不讓，無論是騰訊控股（00700-HK），還是從騰訊分拆上市的閱文集團（00772-HK），其股價上的氣勢如虹著實令投資者和小散們為之驚呆，迄今騰訊控股股價依然高高在上，截至發稿股價達到400.8港元，結束了日前股價下調的局面，走出了泥潭，目前繼續維持震盪走勢。

新零售大PK，關乎每個人

如今，以恒大、融創、萬達為代表的地產商和騰訊為代表的互聯網企業，組成兩個陣營，形成規模罕見的商業隊伍，表面上看是一種商業結盟，實際上仍然是看重消費在中國未來的巨大發展前景，加之中國房地產開始呈現行業的深刻調整，繼續依靠傳統的物業開發思路，顯然已經不合時宜，那麼如何通過“租賃”這一新的發展時態，在新零售這一全新的商業發展理念下，與實體零售和電商緊密結合，協同發展，通過充分發揮各自的稟賦優勢，抱團取暖，協同共進，既是新時期商業發展的全新課題，更是抓住消費這一未來潛力巨大的龐大市場，提前佈局，抓住新的發展紅利的當下考量。對於騰訊而言，通過社交媒體呈現出的巨大流量效應，將其廣泛應用於其他各種商業實踐，通過納入自己的社交介面，在日益深化和擴大自己社交這一傳統業務的同時，進一步打開商業思維，積極佈局，與其他實體零售及電商聯合起來，形成發展共同體，是自己發展的需要，更是新時期發展條件下競合（競爭+合作）的需要。

市場的總體規模是有限的，在所屬行業領域的市場空間與規模也是有限的，當這一單一市場規模出現飽和，只有借助於外力，通過不同行業進行廣泛、深刻的合作，打通商業脈絡，形成生態化系統，才能破除單一市場的發展瓶頸，形成突破，這是新經濟時代下，擴大消費，挖掘內需的要求。

那麼，這樣一來，通過組隊，形成戰團，最終呈現商業領域的巔峰對決，也就不足為怪了。未來，關乎這場新零售的超級對決，我們既是見證者，又是參與者，誰主沉浮，其實與我們每個人都息息相關。

■ 作者｜劉福生

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