台灣景氣續復甦 中研院估明年經濟成長2.43%

中央研究院今 (22) 日公布「2018 年台灣經濟情勢總展望」，上調今年經濟成長率達 2.64%，並估明年經濟成長率為 2.43%。中研院表示，在明年全球經濟成長與貿易預測持續上修之下，樂觀看待台灣明年景氣。

中研院認為，先進國家經濟表現都有向上增溫的趨勢，為國內出口與投資帶來助益，中國也因經濟結構調整，成長將有所趨緩，因此預期 2018 年實質經濟成長率為 2.43%。

值得注意的是，中研院指出，由於國內經濟仍高度受全球經貿大環境變動影響，須留意包括美國貿易保護主義動向，可能對全球貿易成長帶來的衝擊，另外還有中國不斷擴張的債務問題，聯準會持續升息導致資金波動，以及國際地緣政治風險持續上升等不確定風險。

國內經濟情勢持續擴張，帶動 11 月製造業 PMI 指數連續 21 個月處於榮枯線以上，外銷訂單也連續 16 個月正成長，反映出未來需求將持續擴張，中研院預期，今年全年實質經濟成長率為 2.64%。

民間投資部分，前 3 季累計成長率較去年同期下滑 0.51%，主要受國內半導體主要廠商減少資本支出，資本設備進口自 5 月份起出現負成長所致，預期 2017 年全年實質民間投資僅成長 0.08%，2018 年實質民間投資在基期較低的情況下，預期成長至 2.8%。

對外貿易則是受電子與半導體等強勁外需與國內智慧型產品需求提升，實質輸出與輸入累計前 3 季分別達 8.12% 與 6.52%，出口與進口持續正成長，最新 11 月數據也顯示，貿易活動持續增加。