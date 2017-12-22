【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週四上升，能源股和金融股領漲。道瓊斯指數上升 0.2% 至 24,782 點；標準普爾指數上升 0.2% 至 2,685 點；納斯達克指數上升 0.1% 至 6,965 點。

油價週四上升，紐約 2 月期油上升 0.5% 至每桶 58.36 美元。金價上升，因美國數據令美元保持穩定。紐約 2 月期金上升 0.1% 至每盎司 1,270.6 美元。

香港和內地股市週四上升。成實外教育（1565.HK）股價大漲 11.4%，帶動教育股跑贏大市；保利協鑫（3800.HK）擬拆光伏材料業務 A 股上市，股價上漲 8.9%，提振新能源股也錄得大幅增長；供電供熱股輕微受壓。個股方面，復星國際（656.HK）購入青島啤酒（168.HK） 18.0% 股權，前者股價上揚 8.6%，後者遭券商看淡，下跌 6.4%；橙天嘉禾（1132.HK）宣佈將考慮派發特別股息，股價急漲 20.0%；君陽金融（397.HK）宣佈更換核數師，股價下跌 3.7%。恒生指數上升 0.5% 至 29,367 點，國企指數上升 0.8% 至 11,597 點，香港股市成交金額增加 10.0% 至 883 億港元。上證綜合指數上升 0.4% 至 3,300 點，滬深兩市成交金額增加 6.6% 至 3,844 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇ 深圳國際（152.HK）發佈盈利預喜，公司預期 2017 年稅前盈利將同比增長約 60% 至約 60.1 億港元，主要受惠於公司就前海項目簽訂土地整備框架協議的補充協議於 2017 年度確認稅前收益約 28.4 億港元所致。

◇ 新焦點（360.HK）宣佈以每股 0.42 港元（較最後收盤價折讓 38.2%）配售 23.8 億新股（相當於現有股本 49.2%），淨集資額約 9.7 億港元，將用於潛在收購及一般營運資金。完成後，控股股東持股量從 59.7% 下降至 40.0%，而認購方 Fame Mountain 及王娜分別持有公司股本 26.4% 及 6.6%。

◇ 天下圖（402.HK）發佈盈利預警，公司預計 2017 年將繼續錄得重大虧損（2016 年公司淨虧損 6.0 億港元），主要由於附屬公司新寶投資連同其附屬公司預計年內錄得毛損及淨虧損所致，原因是其表現未如理想及測繪及航空攝影成本增加。

◇ AEON 信貸財務（900.HK）公佈發佈 2018 財年首三財季（截止 2017 年 10 月 31 日）業績，收入 9.5 億港元，同比上升 4.1%，其中淨利息收入同比增加 4.1% 至 7.7 億港元，受惠於減值虧損及減值準備同比縮窄 4,227 萬港元，股東應佔溢利 2.7 億港元，按年上升 21.2%。

◇ 創業集團（2221.HK）宣佈以每股 3.71 港元（較最後收盤價折讓 18.8%）配售 1,196 萬新股（相當於現有股本 2.3%），所得款總額約 4,439 萬港元，扣除相關成本及開支後將用作發展餐廚垃圾及水處理業務的一般營運資金，完成後，大股東持股量從 14.6% 下降至 14.2%。

◇ 聯想控股（3396.HK）發佈公告稱，澄清關於 "韓國娛樂公司 Big Hit Entertainment 曾與其現有股東，包括聯想控股風險投資部門，商討上市計劃" 的傳聞，公司稱 Big Hit 是君聯資本管理之基金投資的項目，公司作為君聯資本有限合夥基金的有限合夥人之一，並在其架構為有限合夥的基金普通合夥人中持有權益，公司並不知悉該公司上市計劃相關信息。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)