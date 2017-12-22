美國第三季GDP修正值小幅下修至3.2%，增速仍為2015年初來最快

【財訊快報／周鈺敏】彭博社報導指出，新出爐的修正數據顯示，美國第三季經濟增速小幅下修，因消費支出和貿易的貢獻低於先前預期，但增速仍為 2015 年初以來最快。美國商務部週四 (21 日) 公布數據顯示，美國第三季國內生產毛額 (GDP) 換算成年率之後較前一季成長 3.2%，為 2015 年初以來最快，雖遜於經濟專家預期的 3.3% 和初值 3.3%，但高於第二季度的 3.1%。



此外，佔經濟比重最大的消費支出成長 2.2%，遜於預期的 2.3%，亦自初值 2.3% 下修，第二季則成長 3.3%。



這份數據顯示，第三季企業設備投資增長上修至 10.8%，修正前為 10.4%。智慧財產權支出增幅從 5.8% 修正為 5.2%。



第三季核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年化季比修正值為上升 1.3%，低於預期上升 1.4% 及初值上升 1.4%。



涵蓋所有商品和服務表現的國內生產毛額修正後依然顯示，上一季經濟表現強勁。近期報告顯示，經濟成長趨勢得以延續。雖然即將交付給總統川普簽署的稅改法案可能在未來一年中提振經濟，但經濟學家認為，川普所提出的全年 3% 成長目標依然是一大挑戰。



報告顯示，佔經濟約 70% 的消費支出數據下修，反映了娛樂服務和航空業旅客收入變化。第三季企業投資表現強勁。



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