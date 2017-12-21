好市多聯名卡好威 農曆年前發卡量可望衝破200萬張 創史上最高

國泰金控 (2882-TW) 旗下國泰世華銀行 2013 年從中國信託商銀搶下 COSTCO 好市多聯名卡後，近 4 年發卡量已達 190 萬張，國泰世華銀副總經理鄭有欽今 (21) 日表示，在年底銷售旺季帶動下，明年 2 月農曆年過年前，總發卡量可望衝破 200 萬張，成為台灣有史以來規模最大的聯名卡。

在國泰世華好市多卡帶量狂衝下，國泰世華「有效卡量 (最近 6 個月有消費紀錄)」已達 430 多萬張，超過中國信託的 403 萬，穩居市場第 1 大；國泰世華「流通卡量 (卡片狀況正常者)」也在今年 10 月一舉突破 600 萬張，僅小幅落後中國信託的 628 萬張。

過去也不乏卡量衝破百萬張的信用卡，但是往往到百萬多張後，卡量就慢慢陷入飽和停滯，但是 COSTCO 在全台積極拓點，鄭有欽表示，新據點開張半年，最少就能吸引超過 10 萬張新卡的申辦。

國泰世華 COSTCO 聯名卡不只發卡量仍不斷成長，鄭有欽表示，該卡卡友平均消費金額也高於市場平均值，一個月在店內外平均消費金額都可以超過 110 多億元。

此外，每年光是藉由聯名卡幫 COSTCO 收的年費，以金星卡計算，就超過新台幣 25 億元，整體來說，COSTCO 聯名卡對銀行貢獻度很大。

目前市面上發卡量超過 100 萬張的信用卡，除了國泰世華銀 COSTCO 聯名卡外，台新金控旗下新光三越聯名卡以 120 萬張居次。而中國信託 LINE Pay 聯名卡因為打出首年 3% LINE Point 點數的回饋，也已經突破破 100 萬張，不過，明年若降為回饋 2%，是否遭受影響值得關注。