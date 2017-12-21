【華冠投顧】12/21（四）個股類股輪動加速－猶如七彩霓虹燈

◆盤勢分析

前言：大盤殺 600 點後，持續一紅一黑，整理了半個月，外資休假量縮洗盤中……

土洋持續對作中：外資今日持續賣超 24.58 億，近 20 日中有 19 日賣超；自營與投信則合計買超 11.62 億，預估節前外資輪休動作不大，目前是內資主力盤，類股輪動快速，當沖熱絡，請小心操作。

個股類股輪動加速，今日強勢族群輪到生技醫療、太陽能、被動元件及玻纖布。如隱形眼鏡的 1565 精華、8406 金可 - KY，1813 寶利徠，1323 永裕，被動元件的 5317 凱美、2375 智寶、3026 禾伸堂（65 元帶全國會員買進），玻纖布的 1815 富喬都很強勢，太陽能電池跌深反彈如 3576 新日光、3514 昱晶、3561 昇陽光、6244 茂迪一起大漲！

弱勢族群請記得避開，如漲多拉回的 LED 族群 2448 晶電…… 文章篇幅有限，老師每天都會在《股市幸運星》節目中持續為大家服務，記得專心聽《股市幸運星》節目，作筆記，好事自然會發生！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。最後祝各位投資朋友明日操作順利。

投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。幸運星老師祝大家操作順利，我們《股市幸運星》節目見囉！

