【華冠投顧】OTC率先站上下彎月線 中小型股活力加溫

◆盤勢分析

本周台股盤勢重點在「空方力量逐漸式微」，今天率先在 OTC 指數身上出現。昨天提到「近期 OTC 指數震盪過程都沒回補 12/11 向上缺口 144.41～144.85，同時收盤力守上揚季線之上，顯然仍具繼續反彈的企圖及能耐」，今天雖然大盤下跌扯後腿，收盤還是增量站上下彎月線，為站穩月線邁出不錯的一步，盤面中小型股活力也見加溫，預期下周外資休假、內資當家，OTC 指數將更上層樓，中小型股表現會更活耀。

焦點個股：(黃飛鴻)8039 台虹，昨天盤後影音已扼要介紹。主要產品為軟性銅箔基板廠 (FCCL) 與石墨片，今年稅後 EPS 挑戰 4 元，明顯優於去年 2.81 元。明年第一季確定調漲 FCCL 價格 5%～15%，Q2 可望續漲，帶動明年營運成長性。石墨片受惠越來越多智慧型手機加入 3D 感測及無線充電功能，對散熱需求擴大，同時推升石墨片需求，這是明年另一成長動能。另一檔做保護膠片與軟性銅箔基板的 4939 亞電也具有漲價題材，可持續留意。

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