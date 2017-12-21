【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

(台虹、亞電同創新高啦。)

美國稅改通過之後，似乎有利多出盡的現象出來，不過後續還要再觀察美股是否還能有多頭延續的力道，以及台股在月線的部分是否能夠越過去。終場大盤下跌 15 點，以 10488 點做收，量能為 979 億元。

重點持股報告。

(4991 環宇、6257 矽格)

續抱。

(1710 東聯)

股價量縮整理，隨時醞釀反攻上漲。

(8431 匯鑽科)

股價始終守得不錯，我們進場的價格也比較低，一直也都是維持獲利的狀態，所以就續抱囉。

(4939 亞電)

11 月營收 1.54 億元，年增 5.64%，營收方面一直都是優等生。而今天的表現很棒，股價幾乎收在最高點，再創新高囉。而從我們昨天進場以來，目前成本和獲利也拉開囉，大開心。

(8039 台虹)

台虹明天受邀參加富邦的法人說明會，預估應該有不錯的消息可以期待，且股價相對同為印刷電路板的燿華來看，漲幅落後不少。我們昨天進場之後，就已經小有斬獲，今天台虹股價再創新高，又將我們的獲利給拉得更大囉，期待台虹未來的表現啦。

操作依舊跟隨 (關鍵 K 系統)，不預設任何立場，一切紀律化操作即可。

該買的買、該賣的賣、該抱的抱。維持資金靈活，避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。

跟緊老師、跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 6257 矽格、4991 環宇 - KY、1710 東聯、4939 亞電、8039 台虹、8431 匯鑽科。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)