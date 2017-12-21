銀行拚創新服務五路俱進 居然有專屬大頭貼機這招

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀行今 (21) 日表示，該行全台 164 家分行拚創新服務採激發數位服務新創意等「五路俱進」，各分行絞盡腦汁大玩創新，例如台北分行還設置專屬明信片機、大頭貼機，以提升服務質量。

隨著科技與服務的發展，除大舉提供自動化的數位金融服務，各銀行業的服務也進入「2.0」階段，紛紛在分行服務加重創新服務的力道，例如開發在地化專屬服務等，希望留住客源並吸引新一代的客源。

過往到銀行，就是辦理傳統的存匯、理財等純金融性質服務，各銀行間沒有太大差異化，民眾要挑選往來銀行比的可能只能比利率好壞，但台灣低利率多年，利息差別也不大，加上近幾年金融科技崛起，客戶到分行臨櫃服務也愈來愈少，使得各銀行衍生出差異化的創新服務吸引客源。

國泰世華銀行為了培育員工同步成長，並且提供最佳的金融服務體驗，就特別為全台 164 家分行、近 5000 名行員舉辦 2017 年「奧林匹克創新服務」競賽活動，鼓勵分行間一同發想創新服務。歷經近一年時間選拔，最終出爐三間優質分行為樹林、台北、復興分行。

國泰世華銀行所推動的「奧林匹克創新服務」，分為五大競賽項目，包含：開發在地化專屬服務、激發數位服務新創意、自動化交易導引率、行員證照持有率，以及外部秘密客查核，多管齊下提升內部專業與外部形象。

國泰世華銀行自啟動「奧林匹克創新服務」以來累積近一年時間，各地分行已陸續舉辦防詐騙講座、小小銀行家體驗、喜憨兒募款行動、義賣二手物資傳遞愛與希望、手作端午節平安抹草皂、中秋節彩繪柚子等別具特色的服務與活動，讓客戶到銀行不只是能辦理金融業務，深獲在地客戶歡迎並引起周邊社區回響。

為了鼓勵於「奧林匹克創新服務」競賽中表現優異的分行，國泰世華銀行籌組專業團隊至樹林分行、復興分行及台北分行「送驚喜」，跨海請來棉花糖大師、花式汽球師傅現場手作溫馨療癒的造型棉花糖、汽球，送給現場前來分行的客戶，此外還設有國泰世華專屬的明信片機、大頭貼機等別出心裁的服務。

台北富邦銀行各家分行也有在地化的服務，除了理財講座外，另針對客戶年齡層、性別及不同興趣，依據四季時節，定期舉行養生健康、烘焙、美食、旅遊、健身、手作等多樣化的講座，讓台北富邦銀行成為客戶最好的鄰居。

台北富邦銀行執行副總吳昕顥表示，『北富銀人人都是「熱心姐」，「361 度的服務，多一度心的溫度」是我們的價值主張。』

此外，擁有百年歷史、信合社起家的瑞興銀行，擁有為數不少三代同堂的客戶，與客戶關係密切且情感紮實深厚，與客戶傳家相伴，親切有溫度的客戶服務，是瑞興銀行最大的特色。

當其他企業致力於追求全面自動化、降低人力成本的同時，瑞興銀行不僅積極開發數位平台，提供民眾更便捷的數位金融服務外，亦不忘秉持朝最貼近客戶情感需求的服務邁進，用心服務社區鄰里。

瑞興銀行將自己定位為社區型的銀行，以提供客戶最關懷備至的服務為目標，希望社區鄰居來到分行就像回到家一般的舒適，不僅於各分行提供免費 wifi 服務，更配有茶咖機供來行客戶免費享用，許多客戶都表示幾乎每天早上都要先來銀行報到，喝杯咖啡、看看報紙，和理專行員交換理財資訊後，才能心滿意足地開始忙碌的一天。