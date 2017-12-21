【日盛投顧】持續在半年線下整理

◆盤勢分析

1. 週四台股開平高震盪，最高點 10,545 點未收復半年線（10,549 點），最低點 10,488 點守穩在 10 日線（10,478 點）之上，終場指數下跌 15.55 點，跌幅 0.15%，收在 10,488.97 點，成交金額為 981.69 億元，小於 5 日均量（1,075 億元）及 20 日均量（1,323 億元）。三大法人合計賣超 12.96 億元：外資賣超 24.58 億元、投信買超 2.43 億元、自營商買超 9.20 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）、量能：上攻帶量將有利大盤持續反彈。

（2）、均線：支撐為 10,400 至 10,322 點，壓力為季線（10,634 點）附近。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（56）低於 70，短線反彈。

3. 選股方向可留意 IC 設計、3D 感測、被動元件、PCB、生技、金融、原物料、中概等。

被動元件及生技近期成盤面強勢主流

1. 半導體：

設備股如 2464 盟立、3413 京鼎、6196 帆宣、5536 聖暉、3581 博磊、6192 巨路、3131 弘塑等受惠大陸半導體建廠商機，矽晶圓漲價讓再生晶圓的 1560 中砂、3583 辛耘等可望受惠，IC 封測的 6147 頎邦拿到進軍大陸的門票，3264 欣銓攻車用及工控，IC 設計仍為相對強勢的族群，指標有 3227 原相、2401 凌陽、3094 聯傑、5471 松翰、4947 昂寶 - KY、3443 創意、3661 世芯 - KY、2436 偉詮電、2458 義隆、4952 凌通、3035 智原、3041 揚智等。

2. 被動元件：

漲價趨勢延續，除 MLCC 相關的 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂之外，鋁質電容的 5317 凱美、2375 智寶、2472 立隆電、8042 金山電、6175 立敦也起漲價風，二極體的 6573 虹揚 - KY、2481 強茂、5425 台半、3675 德微等獲利表現也不錯。

3. 蘋概：

近期反彈重心為 PCB 的 6269 台郡、2313 華通、2367 燿華、6153 嘉聯益等，權值股 2330 台積電、2317 鴻海、3008 大立光及機殼 2474 可成、5264 鎧勝 - KY 等為台股能否持續反彈的關鍵，石墨散熱相關的公司長線也可留意，如 3017 奇鋐、3645 達邁等。

4. 生技：

鴻海集團新兵 6665 康聯生醫帶動人氣，指標可觀察新藥 4162 智擎、4174 浩鼎、4147 中裕、學名藥 4105 東洋、原料藥 1789 神隆、醫材 4107 邦特、6452 康友 - KY、隱形眼鏡 1565 精華、8406 金可 - KY、保健食品 8436 大江、4120 友華、1707 葡萄王、3205 佰研、運動 1736 喬山、1515 力山等。

5. 太陽能：

綠能政策可望帶動國內太陽能需求，加上供給秩序改善，指標包括 3561 昇陽科、3514 昱晶、3576 新日光、3686 達能、6244 茂迪、2406 國碩、6443 元晶、3691 碩禾等。

6.3D 感測：

3D 感測 2018 年有機會延續台股一哥的地位，相關的 PA3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 環宇 - KY、4971IET-KY 、LED2448 晶電、3698 隆達、3437 榮創、影像感測組裝 6271 同欣電、IC 封測 3374 精材、測試 2360 致茂、設備 6187 萬潤長線可持續研究。

7. 車用：

Tesla 出貨傳佳音，供應鏈如 3665 貿聯 - KY、1536 和大、6235 華孚、3019 亞光、3003 健和興、2412 建準等一吐怨氣，上游電池材料 4739 康普、4721 美琪瑪等本波反彈相對大盤強勁，比亞迪電動車在大陸市場稱王，相關供應鏈 3526 凡甲、6279 胡連等長線可留意。

8. 原物料：

原油價格高檔整理，塑化 PVC1305 華夏、SM1312 國喬、EG1710 東聯、DOP1313 聯成、ABS1309 台達化、PP1704 榮化、CPL1314 中石化等可留意。

9. 金融：

美國 12 月如預期升息 1 碼，2018 年將再升息 3 到 4 碼，升息循環啟動下，有利金融股的獲利推升，相關公司可留意 2881 富邦金、2882 國泰金、2888 新光金、2891 中信金、2886 兆豐金、2892 第一金、2883 開發金等，5871 中租 - KY、9941 裕融也將受惠全球景氣擴張。

10. 中概：

中國餐飲、教育、影視、童裝等市場成長快速，相關公司有 2723 美食 - KY、8437 大地 - KY、8446 華研、4803VHQ-KY、2929 淘帝 - KY 等。