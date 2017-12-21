文．洪寶山 (理財周刊發行人)

美元荒？這一天會來到嗎？現在看起來走弱的美元會反轉嗎？因為稅改，這將有可能發生。從國外媒體報導看到分析師的報告，因為美國稅改案將鼓勵企業把原本放在海外的 2.6 兆美元獲利匯回美國，引爆「美元荒」，讓美元走強，不過也有專家認為，即使如此也挽回不了美元的長期頹勢。

所謂美元荒，是指二戰後由資本主義各國為支付對美國巨額貿易逆差所產生的美元債務，而普遍發生的美元嚴重短缺現象。美國這次稅改計畫將企業稅率從 35％降到 21％，更針對企業停泊在海外的流動性資產實施一次性的「租稅假期」，稅率直降到 14％。

市場擔心這項政策可能會引發全球美元匯兌潮，對美國以外的全球融資市場造成一波衝擊，並壓迫到土耳其、南非等脆弱的新興經濟體。而美元荒將在歐洲市場最為嚴重，英國和日本也感受到壓力，匯豐就預測，海外美元荒將是 2018 年前十大風險之一。

1980 年代雷根主政時期，美國也寬鬆財政政策、緊縮貨幣政策，結果導致美元飆升、貿易赤字大增。金融海嘯後，美國實施一連串貨幣寬鬆政策，美元大量流入全球市場，現在因為稅改收回資金，看來川普有可能重蹈覆轍。川普要讓美國再次偉大的改革，可能會推升美元升值潮，卻打壓了全球市場融資，壓抑脆弱的新興經濟體。

中國也會大受影響，全球美元荒將嚴重影響中國的出口企業。台灣當然不能置身事外，美元一旦走強，相對台幣會呈貶值趨勢。

針對未來可能的貨幣蹺蹺板走勢，行政院長賴清德認為，對我國外銷來講是好的，但對內需仍是挑戰，會穩健推動政策，達成經濟目標。一旦趨勢確定如此，除了政府在政策上因應，個人在投資方面也要多加注意。一是利率會上升，融資成本會增加；二是外匯，各國會增加持有美元的成本，傷害到本國經濟，導致本國貨幣貶值；三是在股市方面，金融股風險增大；四是黃金，有可能因為要持有美元而被拋售，但隨著避險情勢增加，又可能轉而上漲，須密切觀察市場變化才能及時因應。

一方面小心駛得萬年船，保護資產，另一方面也可把握投資機會，創造財富，因為危機就是轉機，端看你做了多少準備。

來源：《理財周刊》 904 期

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