回應桃空職工訴求 長榮航：空服員月平均工時低於上班族逾50小時

桃園市空服員職業工會 (簡稱桃空職工) 發動會員，要求長榮航空 (2618-TW) 增加機上人力、改善過勞航班並增加外站休時等，長榮航今 (21) 日說明，空服員辛勞程度逐年遞減、機上服務人力且業界相仿且外站休時已優於法規，尤其目前空服員月平均總工時已降至 120 小時以下，遠低於一般上班族月平均工時 174 小時。

長榮航昨 (20) 日已發函桃空職工表達願意傾聽工會的意見，並建議於 12 月 23 日團體協約協商會議臨時動議討論，針對今日空服員於總公司陳情，以實際統計資料和科學數據做為回應依據。

空服員月平均總工時降至 120 小時以下 遠低一般上班族

長榮航指出，空服員人力派遣和配置與世界主要航空公司相仿，且近 3 年來持續增加人力、降低平均工時，改善空服員勞動條件，近年來因應航線規模及機隊擴增，空服員人數已由 2015 年 3000 名增加至現今超過 4,600 名，增加比率超過 50%。

因此，目前空服員月平均總工時 (包括飛行時間、待命、上課受訓) 也由 130 小時降至 120 小時以下，遠低於一般上班族 174 小時的月平均工時，使空服員離職率由 2015 年的 8.5% 降至現在的 3.4%。

機上服務人力與業界相仿

飛機於航行中提供機上餐飲服務，以一名空服員執行一台服務餐車為國際各主要航空公司常用的服務方式，日前長榮航空飛美班機無預警遇到晴空亂流，致使有空服員及旅客受傷，此為偶發意外事件，遇到強烈不穩定氣流，基於飛行安全即會停止機上服務，各航空公司做法皆然。

外站休時已優於法規

長榮航於 11 月間接獲近 400 名組員透過飛安報告方式向公司反映「周日舊金山 3 天班有過勞之虞」，長榮航對此解釋，2018 年 1 月起台北 - 舊金山航線每周由 17 班增為 18 班，其中一班每周日早上出發的 BR08、回程 BR07 航班，因組員排班班型來回共計 3 個日曆天，扣除機場往返飯店交通時間，空服員在舊金山當地休息時間為 25 小時 40 分，符合 AOR 疲勞法規至少休息 20 小時規範。

另一方面，BR08 班機飛時約為 11 小時，空服員於機上可以輪流休息近 2.5 小時，回程 BR07 飛時約 13.5 小時，空服組員可輪流休息近 3.5 小時。

長榮航指出，雖該航班無過勞之虞，但考量該航班值勤都屬於正餐餐型服務時段，因此已加派 1 名空服員分擔工作負荷，並在服勤前一日與服勤後三日均安排休假日，該排班實為 7 天當中僅服勤 3 天、4 天休假的班型，另該班型全年僅有 52 班、每班安排 16 名空服員，在長榮航空 4000 多名空服員當中，平均每位空服員最多半年飛到一次。

長榮航甚至特別透過全球組員排班和疲勞管理系統的權威 Jeppessen 公司 (波音子公司)，針對每周日早上出發的 BR08、回程 BR07 航班班表，運用機敏指數分析 BAM，綜合考量該排班的起飛、工作、休息時間，以及時區跨越對生理時鐘與睡眠影響等因素，計算出此航班的 BAM 值分別為 BR08 航班 5373、BR07 航班 4650，皆處於 2500-7500「適當機敏指數區間」，藉此強調此航班的疲勞度並未超過歐美先進國家認定可接受的範圍。