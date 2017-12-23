聖誕雪橇需要加油嗎？

【撰文／張文赫】

美股再創歷史新高，那斯達克攻上 7000 點大關，APPLE 股價也創下了新天價 177.2 美元，但台股的中流砥柱蘋概股卻表現異常弱勢，尤其大立光 (3008)、台積電 (2330)、鴻海 (2317) 這 3 檔最純的蘋概股不但沒有反應蘋果創高的利多，反而持續走跌，這是一個警訊，這些電子權值受到外資放假影響，短期內買盤一定不會強，因此就算美股持續攻高，但台股也只能區間震盪，上方空方缺口、月線、季線壓力大，但下方也有多方缺口支撐，短線以時間換空間。既然電子股維持弱勢格局，而近期布蘭特原油觸及每桶 65 美元的兩年半新高，塑化股就很有表現的空間了，反而在現階段大盤若勢的形況下，會是很好的避風港。

油價大漲 台塑 4 寶獲利

自今年 6 月下旬低點以來反彈超過 4 成，隨著過去半年油價的走升，石油輸出國家組織 (O P E C) 脆弱的減產協議可能因為油價上漲而瓦解，這 24 個 OP E C 與非 OPEC 產油國協議降低全球石油供給，緩解油市供過於求，然而油價攀升可能讓部分產油國違背減產承諾，增產提升石油收入增加利潤，而美國頁岩油也虎視眈眈。油價的大漲也使得塑化產品報價呈現漲多跌少的格局，最新現貨報價強漲，漲價概念股已經悄悄從記憶體、MOSFET、被動元件、二極體、矽晶圓等電子產品轉向油價相關的 ABS、PS、EG、PVC 等產品。

在台積電走弱下，大盤能撐在 10500～10600 之間震盪，穩盤最大功臣就是台塑四寶。由於遠東區 PVC(聚氯乙烯) 現貨行情隨印度等東南亞需求加溫，12 月報價較 11 月漲揚升 5％，較去年同月大增 3 成，日本 PVC 大廠信越化工、Ka n e ka 擬從明年 1 月起調漲 PVC 價格 1 成，大洋聚氯乙烯也可能跟進，台塑也規畫明年 1 月 PVC 外銷報價每噸上漲 20 美元，今年前 3 季 EPS 5.74 元，全年估 7.5 元，將挑戰前高 98.1 元。

台化 (1326) 產品以 PS(聚苯乙烯)、ABS(丙烯)、SM(苯乙烯) 為主，除了受惠油價走揚外，ABS 因大陸家電、汽車兩大應用需求佳，原料丁二烯以及 SM 同步走揚，今年中以來，ABS 現貨報價就保持在 2000 美元之上，利差已擴張至每噸 500～600 美元，亦為 2010 年以來的高檔，PS 終端需求佳，東南亞現貨供應吃緊，傳出明年 1 月現貨價喊價 1465 美元。而 9 月之後 SM 報價重拾漲勢，回到 1200～1300 美元，利差由第 2 季 155 美元回升到 240 美元左右，韓華一條年產能 65 萬噸、常州東昊年產能 21 萬噸的 SM 產線將在明年 1 月歲修，產能減少預期心理，大陸回補庫存態度積極，支撐報價穩在 1300 美元以上，台化前 3 季 EPS 6.55 元，全年上看 8 元，股價為台塑寶中最強的個股，已經領先突破前高到 100.5 元。

台塑化 (6505) 為台塑四寶營收規模最大者，旗下分為兩大部門，包括烯烴產品 (乙烯、丙烯與丁二烯)、煉製部門 (汽油、柴油、航空燃油等成品油)，目前後者營收比重達 6 成為最多，烯烴部門則是約占 4 成。因 2012～2016 年，中國 PDH(丙烷脫氫) 業者積極擴產，丙烯處於下降循環。2017 年起，由於中國 PDH 業者投資放緩、進入獲利回收期，丙烯進入上升循環，利差大幅回升，台塑化前 3 季 EPS 5.98 元，全年估 8.2 元，股價將挑戰歷史天價 119 元。

來源：《萬寶週刊》 1260 期

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